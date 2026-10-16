"Это конец НАТО": Рашкин о сделке Трампа с Россией и опасном давлении на Украину

Юрий Рашкин объяснил, почему дизельное соглашение Трампа с Россией может усилить давление на Украину, как ограничения в отношении Starlink угрожают ВСУ и почему политика Вашингтона может привести к расколу в НАТО.

Дональд Трамп разрешил торговлю российским дизельным топливом, рассчитывая снизить цены на заправках в США. Однако топливо не подешевело, а сообщения об ограничениях в отношении Starlink и проблемах с передачей разведданных Украине вызвали новую волну критики в адрес американского президента.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему политика Трампа вызывает все большее недовольство даже среди его бывших сторонников. Он также оценил возможности Конгресса повлиять на Белый дом и предупредил о серьезной угрозе для отношений США с европейскими союзниками.

Соглашение о дизельном топливе может стать ловушкой для Украины

Ограничение работы Starlink и проблемы с предупреждениями о российских ракетных ударах не помогли снизить цены на американских заправках. Зато решения Вашингтона вызвали новые вопросы относительно поддержки Украины, ведь администрация Трампа пытается договариваться с Россией, которая продолжает войну.

Рашкин убежден, что американский президент своей политикой наносит ущерб не только Украине, но и самим Соединенным Штатам. Страна, которая десятилетиями выступала гарантом безопасности для союзников, все чаще принимает решения, после которых партнеры вынуждены сомневаться в ее надежности.

Это ужасно для нашей репутации как страны. Ведь как нам будут доверять? Как с такой страной можно заключать оборонный союз? Что вообще можно говорить о Будапештском меморандуме? Это один сплошной Будапештский меморандум. И нам придется заново зарабатывать свою репутацию. А первый шаг для нас – пойти на выборы,

– подчеркнул Рашкин.

Особое возмущение вызывают попытки Трампа переложить ответственность за высокие цены на топливо на Украину. Ранее американский президент делал громкие заявления о мигрантах, которые якобы едят кошек и собак, а теперь пытается убедить избирателей, что их проблемы на заправках связаны с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Американская администрация продолжает предлагать различные варианты завершения войны, в частности ранее обсуждался мирный план из 28 пунктов. Однако Рашкин считает, что Трамп слишком охотно поддерживает предложения, отвечающие интересам Москвы, даже когда они противоречат позиции Украины.

Каждый из этих планов, которые мы обсуждаем, любое соглашение, любой план из 28 пунктов – это всегда идеи из России. А он просто подбирает их и говорит: "О, какая прекрасная идея!" Он враг демократического мира, он предатель. Мне говорят: "Не надо эмоционально". Это не эмоции, это оценка того, что делает Трамп и куда он ведет Соединенные Штаты Америки,

– заявил общественный деятель.

Резкая критика Трампа все чаще раздается и со стороны людей, которые ранее допускали возможность конструктивного диалога с ним. Рашкин напомнил, что часть журналистов и политических обозревателей утратила доверие к американскому президенту после его встречи с Путиным в Хельсинки, другие – после переговоров в Анкоридже, а для некоторых окончательным разочарованием стало дизельное соглашение.

Поддержка президента ослабевает и среди латиноамериканских избирателей, значительная часть которых голосовала за него в 2024 году. Теперь, как отметил Рашкин, даже в некоторых избирательных округах, границы которых изменяли в пользу республиканцев, побеждают демократы.

Одной из причин он назвал жесткую иммиграционную политику, в частности действия сотрудников ICE, которые проводят задержания и проверки документов. Увидев, как реализуются предвыборные обещания Трампа, часть латиноамериканского сообщества, по его мнению, начала отворачиваться не только от президента, но и от Республиканской партии.

В то же время Украине необходимо поддерживать отношения с Соединенными Штатами, даже если доверие к нынешней администрации существенно ухудшилось. Особенно опасным Рашкин считает механизм, с помощью которого Вашингтон может использовать закупки российского дизельного топлива против Киева.

Сделка по дизельному топливу – это сыр в мышеловке. План здесь такой: это ничего не спасает, цены не меняет, ничего. Но теперь это наш дизель, а Украина бьет по нашему дизелю. И вот Трамп с еще большей наглостью заявляет, что теперь Россия страдает от этой ужасной Украины, из-за которой у наших фермеров выросли цены на топливо,

– пояснил Рашкин.

На самом деле резкое подорожание топлива в США он связывает прежде всего с войной против Ирана. Цены оставались высокими уже в начале сентября, когда американцы начали активнее следить за предстоящими выборами в Конгресс, и с тех пор ситуация существенно не улучшилась.

Рашкин не исключает, что экономические проблемы уже лишили Трампа значительной части поддержки. Республиканские избиратели могут и дальше надеяться на скорейшее завершение кризиса, однако президент пока не смог предложить решение, которое заметно облегчило бы их положение.

Трамп не боится Сената, пока нет 67 голосов

Против разрешения на торговлю российским дизельным топливом выступили представители обеих американских партий. Двенадцать сенаторов подписали обращение с призывом отменить решение, которое также передали министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио.

Среди тех, кто высказался против соглашения, были республиканцы Митч Макконнелл, Том Тиллис, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин, а также демократы Ричард Блюменталь, Джин Шахин, Дик Дурбин, Шелдон Уайтхаус, Джек Рид и Крис Кунс. В то же время Politico сообщало о возможной отсрочке введения новых жестких санкций против России.

Несмотря на это, публичное сопротивление законодателей по-прежнему имеет большое значение. Даже если обращение не приведет к немедленной отмене лицензии, Трамп не сможет утверждать, что его решение поддерживают все американские политики.

Все это в совокупности чрезвычайно важно. Потому что иначе он скажет: "Смотрите, никто даже не выступает. Как прекрасно". Нужно хотя бы дать понять, что мы здесь есть и нас это беспокоит,

– подчеркнул Рашкин.

Проблема заключается и в отношении американского президента к законодательным процедурам. Рашкин считает, что при принятии решения по российскому дизелю Трамп пренебрег механизмами, предусматривающими объяснение изменений санкционной политики Конгрессу.

Администрация могла обосновать необходимость исключений из санкций интересами национальной безопасности США. Однако, как утверждает общественный деятель, Белый дом даже не попытался должным образом воспользоваться этой возможностью.

Все, что от него хотели, – сказать, что это важно для национальной безопасности. Искусственный интеллект напишет ему отчет для Конгресса, объяснит, каким образом это касается национальной безопасности. Все. Он даже этого не сделал. Просто нагло пошел и объявил о сделке. Плевать ему на этот Сенат и Конгресс. Почему? Потому что в Сенате нет 67 голосов,

– пояснил Рашкин.

Речь идет о количестве голосов, необходимом для отстранения президента от должности по процедуре импичмента. Пока у противников Трампа нет такой поддержки, он может чувствовать себя достаточно уверенно, даже когда часть республиканцев открыто критикует его решения.

Рашкин сравнил положение президента с работой наемного руководителя городской администрации в США. Такой руководитель сохраняет должность, пока имеет поддержку избранного совета, но вынужден считаться с его решениями, если не хочет потерять работу.

В конце концов, даже президент может оказаться в ситуации, когда поддержка собственной партии перестает быть достаточной. Подобное уже случалось с Ричардом Никсоном, который решил уйти в отставку после того, как узнал, что не имеет необходимого количества голосов для сохранения поста.

Когда к Никсону пришли лидеры его партии и сказали: "Сэр, у вас 15 голосов", он на следующий день ушел. А сейчас мы видим письмо, в котором 12 подписей. Это и республиканцы, и демократы. А до тех пор Трамп будет делать все, что захочет, там, где сможет. Потому что 67 голосов нет,

– отметил общественный деятель.

После выборов в Конгресс ситуация может измениться, если республиканцы потеряют часть мест. Однако даже такой результат не гарантирует, что Трамп сразу откажется от своей политики.

Рашкин не исключает новой попытки импичмента, хотя ее перспективы будут зависеть от позиции республиканских законодателей. По его мнению, во время предыдущего импичмента часть из них не видела смысла поддерживать отстранение президента, который и так покидал пост по окончании первого срока. Теперь вопрос может встать иначе, ведь Трамп находится у власти и имеет гораздо больше возможностей влиять на государственные институты.

Поездка директора ФБР в Москву вызвала вопросы в США

Американские СМИ сообщили о возможных переговорах директора ФБР Кеша Пателя с российской стороной. В частности, MSNBC писало о его прибытии в Россию, хотя темы встреч и состав участников в сообщении не уточнялись.

Ранее появлялась информация о подготовке поездки, запланированной на 14–15 октября. Рашкин считает такие контакты особенно сомнительными в преддверии американских выборов, когда российское вмешательство остается одной из угроз для демократических процессов.

Недоверие к Пателю усиливает его открытая политическая поддержка Трампа. До назначения директором ФБР он написал детскую книгу с образом американского президента, а в другой работе перечислял людей, которых считал его противниками.

Для Рашкина такая ангажированность ставит под сомнение независимость руководителя структуры, которая должна защищать американское государство независимо от партийных интересов.

Непонятно, что он там делает, ведь он директор ФБР, и его главная задача – защищать наши выборы от российского влияния. Что он делает в Москве? Ему нужно сидеть в Вашингтоне, в Соединенных Штатах, следить за этим,

– подчеркнул Рашкин.

Защита американских выборов от иностранного вмешательства напрямую связана с работой контрразведки. Однако политический деятель опасается, что при администрации Трампа правоохранительные органы могут все чаще использоваться для борьбы с внутренними оппонентами президента.

В такой ситуации особую опасность представляли бы обвинения в шпионаже или сотрудничестве с иностранными государствами, которые выдвигались бы не на основании реальных доказательств, а из-за политических взглядов человека.

Рашкин напомнил о практике советских спецслужб, когда ярлык "иностранного шпиона" использовался для преследования людей, не имевших отношения к разведке. Он предположил, что при определенных обстоятельствах подобные механизмы могут попытаться применить и в США.

Для России это всегда была идея того, что мы будем искать врагов народа. Тех, кто нам не нравится, называть шпионами Запада. И я думаю, что примерно что-то подобное сейчас готовится в Соединенных Штатах, если Трамп сможет это сделать. Когда ему нужна какая-то структура, которая может обвинять людей в шпионаже в пользу Китая или кого угодно, его врагов-демократов,

– предположил общественный деятель.

Контакты директора ФБР с Москвой создают риски и для самого американского чиновника. Рашкин допускает, что российские спецслужбы могут попытаться получить конфиденциальную информацию или собрать компрометирующие материалы для дальнейшего влияния на него.

Он не исключил и попыток заинтересовать Пателя личными выгодами или деловыми предложениями. Однако о содержании его возможных встреч в России, договоренностях с российской стороной или реальных попытках вербовки пока ничего не известно. Рашкин выразил опасения, что глава ФБР за время пребывания в должности уже мог получить доступ к значительному объему информации, представляющей интерес для Москвы.

Starlink и разведданные стали инструментами давления на Украину

В Вашингтоне продолжаются споры относительно дальнейшей военной поддержки Украины. Издание Semafor сообщало о дискуссиях внутри администрации Трампа относительно возможного ограничения разведывательной информации и работы спутникового интернета Starlink.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф, как отмечалось в сообщении, выступал против прекращения обмена разведданными. В то же время Белый дом публично заявлял, что поддержка Украины продолжается, хотя сообщения о перебоях со связью и задержках предупреждений о российских баллистических атаках вызвали серьезную обеспокоенность.

Рашкин убежден, что даже несогласие отдельных чиновников не гарантирует сохранения американской помощи. В нынешней администрации слишком многое зависит от личных решений президента, а его подчиненные имеют ограниченные возможности изменить политический курс.

Появляется директор ЦРУ, который говорит: "Ну, не все так однозначно. Послушайте, возможно, мы ведем переговоры". А в это время Илон Маск ограничивает возможности Starlink. Вопросов нет. На Украину оказывается давление. И единственное, что его остановит, – это выборы в США, потому что нужна оппозиция,

– заявил Рашкин.

Особенно острым остается вопрос своевременного предупреждения о баллистических ударах. После случаев, когда взрывы в украинских городах раздавались раньше сигнала воздушной тревоги, появились объяснения о технических проблемах и неблагоприятных погодных условиях.

Рашкин скептически относится к таким аргументам, но не привел доказательств того, что американская сторона намеренно прекратила передавать информацию о ракетных пусках. Он считает, что возможные ограничения необходимо рассматривать в совокупности с политическими требованиями Вашингтона к Киеву, в частности в отношении ударов по российским НПЗ.

Не менее непредсказуемыми остаются решения Илона Маска. Несмотря на предыдущий конфликт с Трампом, владелец SpaceX по-прежнему влияет на работу технологии, от которой зависят украинские военные.

Мне трудно до конца предсказать, что сделает Маск. Просто есть много информации, которой у меня нет. Но мы видим, что у него своя игра, которую он ведет. И сейчас она сводится к тому, чтобы нанести Украине еще больший ущерб,

– отметил Рашкин.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично напоминал Маску, что работа Starlink для Украины оплачивается международными партнерами. Однако Рашкин сомневается, что финансовые аргументы способны существенно изменить позицию миллиардера.

В разговоре упоминалась сумма примерно в 50 миллионов долларов, которую Польша ежегодно тратит на спутниковую связь. В то же время политический деятель привел гораздо более значительные расходы Маска на поддержку американских кандидатов и избирательных кампаний.

По его оценке, владелец SpaceX тратил сотни миллионов долларов на поддержку Трампа и связанных с ним политических сил. Поэтому потенциальная потеря отдельного контракта на спутниковую связь может не иметь для него такого значения, как политические договоренности в Вашингтоне.

Рашкин напомнил и о работе Маска в DOGE, а также о его роли в сворачивании деятельности USAID. После конфликта с Трампом миллиардер даже говорил о создании отдельной политической силы, но последние события заставляют усомниться в том, что он окончательно дистанцировался от президента.

Наибольшим риском для Украины остается возможность введения новых ограничений на спутниковую связь. Рашкин не утверждает, что Маск уже принял решение о полном отключении Starlink, однако считает, что украинские военные должны готовиться к различным вариантам развития событий.

Мне очень нравится украинское мировоззрение, что неразрешимых проблем не бывает. Вот здесь и есть проблема. И все то время, которое у нас есть до того, как Илон Маск полностью отключит связь, – это время, которое у нас есть, чтобы подготовиться, переключиться на что-то другое,

– подчеркнул общественный деятель.

Параллельно Украина продолжает наносить удары по российской цифровой инфраструктуре, в частности по дата-центрам, от которых зависит работа различных информационных систем. После этих атак начали появляться сообщения о снижении активности российских ботов в западных социальных сетях.

Однако ботофермы не утратили всех своих возможностей. Российские информационные сети по-прежнему активно работают в комментариях к популярным политическим трансляциям, хотя их присутствие на разных площадках может существенно различаться.

Например, во время недавнего эфира Рашкина с Львом Парнасом, который смотрели более трех тысяч человек, в комментариях появилось немало аккаунтов с характерным провокационным поведением.

Когда идет что-то популярное, у них ресурсы пока еще есть. Но они берут свои ресурсы и перебрасывают их то туда, то сюда,

– рассказал Рашкин.

Активность таких аккаунтов может зависеть от популярности конкретного эфира и темы обсуждения. Российские информационные сети, как предполагает Рашкин, могут сосредотачивать ресурсы там, где ожидают наибольшего влияния, а затем перемещать их на другие площадки.

Он также обратил внимание, что за агрессивными сообщениями в политических дискуссиях часто могут стоять не реальные пользователи, а специально созданные аккаунты. Поэтому Рашкин советует не тратить силы на споры с явными провокаторами, даже если их комментарии вызывают сильную эмоциональную реакцию.

После выборов Трамп не обязательно прекратит давление на Украину

Украина оказалась перед сложным выбором: временно соглашаться на предложения Вашингтона, чтобы избежать новых ограничений, или продолжать удары по российской нефтепереработке, рискуя обострением отношений с Трампом. Некоторые украинские эксперты советуют сосредоточиться на том, чтобы пережить период до американских выборов 3 ноября.

Рашкин не считает, что после голосования все противоречия автоматически исчезнут. Проблемы американского президента связаны не только с предвыборной кампанией, но и с войной против Ирана и высокими ценами на нефть.

Даже если республиканцы потерпят поражение, экономическая ситуация в США не изменится мгновенно. Поэтому попытки переложить ответственность за подорожание топлива на Украину могут продолжаться и после завершения выборов.

Я думаю, что эта надежда нереальна, потому что у Трампа провал не закончится с выборами Его популярность будет продолжать падать из-за его провальной войны в Иране и из-за цен на нефть, которые не обрушатся после выборов. И Иран не сдастся. Все это вообще фантазии в голове Трампа,

– предположил Рашкин.

Разрешение на закупку российского дизельного топлива пока не принесло американцам заметного удешевления топлива. Зато у Белого дома появилась возможность утверждать, что украинские удары по НПЗ якобы препятствуют поставкам дизельного топлива, необходимого американским фермерам.

Рашкин предположил, что такая риторика может понадобиться Трампу и после выборов, если цены останутся высокими. В то же время он не исключает, что поспешность заключения дизельного соглашения связана с желанием помочь России уже сейчас, не дожидаясь завершения американской избирательной кампании.

Украинские военные тем временем продолжают находить новые уязвимые места России. После споров вокруг ударов по нефтеперерабатывающим заводам Украина атаковала дата-центры, что вызвало новые трудности для российской цифровой инфраструктуры.

Рашкин иронично предположил, что Трамп может попытаться обвинить Украину даже в проблемах российского интернета. Однако выбор дальнейшей военной стратегии, по его убеждению, должен оставаться за Киевом.

Важным инструментом в противостоянии политическому давлению он считает работу с западными СМИ. Владимир Зеленский продолжает давать интервью международным журналистам, в частности Пирсу Моргану, и объяснять позицию Украины непосредственно иностранной аудитории.

Я думаю, что работа со СМИ, конечно, поможет. И рассказывать о том, что происходит, всегда важно. У Зеленского на Западе очень хорошая репутация. Есть люди, которые говорят о коррупции, потому что он олицетворяет Украину. Поэтому все хорошее – Зеленский, все плохое – Зеленский,

– пояснил общественный деятель.

В международном информационном пространстве украинский президент фактически стал главным представителем всего государства, поэтому на него возлагают ответственность как за успехи, так и за проблемы Украины. Рашкин считает, что более широкое правительство национального единства могло бы распределить эту политическую нагрузку между несколькими представителями власти.

Возможный раскол НАТО

Проблемы в отношениях между Украиной и США могут быть частью гораздо более глубокого кризиса международной безопасности. После Второй мировой войны Вашингтон играл ключевую роль в сдерживании потенциальных агрессоров, однако нынешние решения Трампа заставляют усомниться в том, готовы ли Соединенные Штаты и в дальнейшем выполнять эти обязательства.

Рашкин убежден, что американская администрация больше не использует свои возможности для сдерживания Путина. Вместо этого Вашингтон пытается влиять на Украину, хотя его способность заставить Киев отказаться от собственных решений становится все более ограниченной.

Для меня главное здесь – понимание того, что история со сдерживанием, которая была после Второй мировой войны, закончилась. Соединенные Штаты больше не сдерживают Путина. Это видно из того, что происходит в Украине. Но с другой стороны, Соединенные Штаты также не могут сдерживать Украину,

– подчеркнул Рашкин.

Наибольшую тревогу вызывает возможность дальнейшего сближения Вашингтона с Москвой. Рашкин даже предположил, что при определенных обстоятельствах Трамп мог бы пойти на гораздо более радикальные шаги в сотрудничестве с Россией, хотя никаких подтверждений соответствующих планов нет.

В то же время европейские государства продолжают поддерживать Украину и рассматривают российскую агрессию как угрозу собственной безопасности. Если Соединенные Штаты начнут препятствовать этой поддержке или фактически встанут на сторону Кремля, противоречия возникнут уже между самими членами НАТО.

Владимир Зеленский после заключения дизельного соглашения заявил, что чувствует себя преданным решением Трампа. Однако речь идет не только об украинско-американских отношениях, ведь от позиции Вашингтона зависит доверие европейских союзников ко всей системе коллективной безопасности.

Мы видим здесь конец НАТО. Если отбросить все предисловие и перейти к сути, это конец НАТО. Потому что как можно доверять союзнику, если он может просто так кого-то бросить? Можно говорить, что Украина не является членом НАТО, но это приведет к расколу НАТО между союзниками,

– заявил общественный деятель.

По его мнению, европейским государствам придется все больше полагаться на собственные возможности и сотрудничество между странами, осознающими российскую угрозу. Среди возможных вариантов он назвал реформирование действующего альянса или создание нового формата военного сотрудничества.

Не исключается даже модель НАТО без Соединенных Штатов. Рашкин признает, что действующий альянс обладает развитой структурой и механизмами взаимодействия, которые могут оставаться полезными, но главным считает не сохранение названия организации, а реальную готовность партнеров защищать друг друга.

Особенно остро стоит вопрос о государствах, которые после смены власти могут отказаться от прежних союзнических обязательств. По мнению Рашкина, будущая система безопасности должна предусматривать механизмы реагирования даже на такие случаи.

Главное, чтобы были союзники, которые понимают угрозу. И если эти союзники не понимают угрозу или могут перестать быть союзниками, потому что на выборах избрали кого-то другого, то должна быть возможность исключить такую страну из военного союза. Нужны другие правила, потому что те правила, на которых держался этот мир после Второй мировой войны, уже не работают. Нет того сдерживания, которое должно было бы быть,

– пояснил Рашкин.

После выборов 3 ноября у Трампа может быть меньше политических возможностей и желания вмешиваться в международные дела. Однако Рашкин сомневается, что это автоматически вернет Соединенные Штаты к прежней роли гаранта безопасности для союзников.

В таких условиях Украине придется все больше полагаться на собственные решения и поддержку государств, готовых реально противостоять России. Рашкин убежден, что даже сокращение американской помощи не должно заставлять Киев отказываться от своих целей в войне.

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