Дедушка в коляске, включавший украинские песни в Херсоне, собрал для ВСУ более 600 тысяч гривен

В Херсоне 75-летний Григорий Николаевич на протяжении полугода собирал помощь ВСУ, не опасаясь оккупантов. Украинскими песнями дядя Гриша поднимал дух херсонцам и волонтерил.

Каждый день дедушка выезжал на коляске в город

Дядя Гриша, как его называют местные, выезжал в центр Херсона и включал украинские песни, а все деньги, которые давали ему люди, пересылал для Вооруженных сил Украины. Таким образом, с начала оккупации Григорию Николаевичу вместе с херсонцами удалось собрать более полумиллиона гривен.

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Дядю Гришу, как его называют местные, в Херсоне знает каждый. Мужчина собирает деньги на украинскую армию с самого начала войны. За 8 лет он передал на фронт около 4 миллионов гривен.

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Волонтерам Григорий рассказал, что когда российские оккупанты вошли в Херсон, сначала был словно в ступоре, а затем выехал в центр с колонкой.

Записал туда песни кроме гимна, "Калины", еще военных маршей, плюс все песни украинские, которые популярны были,

– рассказал дядя Гриша.

Для херсонцев это стало как глотком свежего воздуха. "Только выезжаю, меня уже слышат и ждут. Довольные, с улыбками, это не передать. И вот так едешь и все люди подпевают", – вспоминает Григорий.

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Дядю Гришу вывезли из Херсона в Запорожье после многочисленных предупреждений и угроз – коллаборанты сообщили, что через несколько дней его ждут "на подвале".

Знакомые почти насильно переправили дядю Гришу на катере в Олешки, оттуда – в Васильевку. Сейчас он находится в волонтерском центре в Запорожье.

Бойцы, которым уже 8 лет помогает дядя Гриша, предлагают перевезти его дальше от вражеских обстрелов, но тот категорически отказывается. Говорит – будет копить деньги в Запорожье. Не хочет ехать далеко от Херсона и надеется, что сможет вернуться туда уже в скором времени.

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