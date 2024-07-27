Дроновая атака на "Дягилево": показываем на карте, где расположен рязанский аэродром

В ночь на 27 июля раздавались взрывы в Рязанской области. Впоследствии стало известно, что под прицелом был, в частности, аэродром "Дягилево".

Расположена авиабаза в 15 километрах автомобильным путем от Рязани. В этом материале 24 Канал рассказывает подробно об обстреле и показывает на карте локацию, где расположен аэродром "Дягилево".

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Где расположен аэродром "Дягилево"

Именно дроны нанесли удар по району, где расположен российский военный аэродром. По словам вражеских телеграм-каналов, всего 7 якобы украинских беспилотников атаковали Рязань.

Звук полета БПЛА слышали жители соответствующего российского региона около 05:00, 27 июля.

Расположение военного аэродрома "Дягилево": смотрите на карте от Google maps

Минобороны России утверждает, что так называемое ПВО "эффективно отработало" по семи украинским дронам над территорией Рязанской области. Губернатор Павел Малков заявил, что "пострадавших и материального ущерба нет".

От ближайшей точки на украинской границе в Черниговской области до "Дягилево" около 450 километров по прямой воздушной траектории. Однако неизвестно точно, откуда запускали беспилотники.

Расстояние от украинской границы до "Дягилево" / Скриншот с Google maps, сделанный 24 Каналом

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Телеграм-каналы информировали, что на этот аэродром недавно совершили посадку три бомбардировщика Ту-22М3 и один Ту-95МС. Добавим, что на "Дягилево" базируется 43-й центр боевого применения и переобучения летного состава.

На базе присутствуют самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78. Кроме того, рядом с аэродромом "Дягилево" расположен авиационный ремонтный завод.