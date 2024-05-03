Встреча Зеленского и главы МИД Британии Кэмерона в Киеве: какие основные вопросы обсудили

Владимир Зеленский накануне в Киеве встретился с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном. Президент Украины рассказал, какие основные вопросы они обсудили во время встречи.

Гарант отметил, что проинформировал министра иностранных дел Великобритании о ситуации на поле боя. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.

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Детали встречи с Кэмероном

Президент Украины во время встречи с Дэвидом Кэмероном поблагодарил правительство Великобритании за крупнейший пакет оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов, о котором объявили на прошлой неделе.

Предоставление этого пакета, вместе со сверхважным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент,

– сказал Владимир Зеленский.

Гарант также проинформировал о ситуации на фронте и отметил, что важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, поступило как можно скорее. Прежде всего бронетехника, боеприпасы и ракеты различных типов.

Кроме этого, особое внимание во время встречи уделили подготовке к важным международным мероприятиям, которые состоятся вскоре, в частности саммита "Группы семи" в Италии, инаугурационного Саммита мира в Швейцарии, саммита НАТО в Вашингтоне и четвертого саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Также Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за неизменную поддержку Украины.

Встреча главы британского МИД Дэвида Кэмерона и президента Зеленского: смотрите видео

Также о визите главы британского МИД рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выразил благодарность за объявление крупнейшего пакета военной помощи на 500 миллионов фунтов, куда войдут средства ПВО, боеприпасы, ракеты, беспилотники и другое важное оборудование. Это весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины,

– отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что они обсудили также вопросы экономической и энергетической поддержки. В частности, он проинформировал Кэмерона о последствиях атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, мы активно работаем над децентрализацией энергосистемы, а потому нуждаемся в большем количестве газовых турбин, когенерационных установок и мобильных генераторов. Он отметил, что рассчитываем на содействие Великобритании.

Скоординировали также нашу работу в направлении передачи Украине замороженных российских активов. Поблагодарил Дэвида Кэмерона за личную вовлеченность. Важно заставить Россию заплатить за преступную войну, а Украине быстро получить необходимые средства для устойчивости и восстановления,

– заявил глава украинского правительства.

Отдельным вопросом, который Шмыгаль обсудил с Кэмероном, было – интеграция Украины в НАТО.



Дэвид Кэ​​​​​​​мерон и Денис Шмыгаль во время встречи / Фото Дениса Шмыгаля

Что известно об анонсированном пакете помощи от Британии: основное

В апреле Британия объявила о пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщалось, что подобное финансирование размером в такую значительную сумму используют для быстрой доставки срочно необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, БпЛА и инженерной поддержки.

В частности, Министерство обороны Великобритании направит Украине пакет оборудования, предназначен для отпора российского вторжения на суше, море и в воздухе.

В него будут входить: