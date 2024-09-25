Дэвид Лемми открыто заявил, что Владимир Путин возглавляет "мафиозное государство". Он в своем ярком выступлении в Совете Безопасности ООН сравнил его с рабовладельцем.

Об этом сообщает Politico. Министр иностранных дел Великобритании сравнил кремлевского диктатора с рабовладельцем.

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В Великобритании высказались относительно действий Путина

Лемми обратился к российскому лидеру во время встречи в Нью-Йорке во вторник, сказав представителю России: "Мы знаем, кто вы".

Британский министр раскритиковал действия Путина во время вторжения в Украину, сравнив их с эпохой рабства, и обвинил российские власти в игнорировании норм международного права.

Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции,

– сказал глава МИД Британии.

Выступление Лемми появилось в то время, когда Украина продолжает интенсивные лоббистские усилия, направленные на получение разрешения на использование западных ракет большой дальности, в том числе британских Storm Shadow, для поражения целей в глубине России.

"Империализм: я узнаю его, когда увижу. И я буду называть его тем, чем он есть", – подчеркнул он.