В Украину с неанонсированным визитом прибыл глава МИД Британии

Утром 5 февраля украинскую столицу посетил высокопоставленный чиновник из Великобритании – глава МЗС Дэвид Лемми. Залужный рассказал, с чем связан его визит.

Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный сообщил о прибытии в нашу страну главы британского МИД, передает 24 Канал.

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В Киев прибыл Дэвид Лемми

Приветствую Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле,

– говорится в сообщении Залужного.

Он уточнил, что Лемми примет участие в переговорах по дальнейшему сотрудничеству и совместных проектах для усиления безопасности Украины. "Благодарен, что Великобритания в эти тяжелые времена всегда с нами", – подчеркнул генерал.

В Украину прибыл глава МИД Великобритании / Фото телеграмм Валерия Залужного

К слову, недавно была годовщина с момента подписания Лондоном и Киевом двустороннего договора о гарантиях безопасности. За этот год Великобритания предоставила Украине военную технику и финансирование на миллиарды фунтов стерлингов, а также поддержку в энергетическом секторе и гуманитарную помощь.