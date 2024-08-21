"Шахеды" летали над Украиной всю ночь: военный эксперт предположил цель вражеской атаки

Российские войска в ночь на 21 августа запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN, управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 и 69 БПЛА типа "Шахед". Воздушным силам ВСУ удалось сбить одну ракета и 50 дронов.

Особенность сегодняшней атаки в том, что беспилотники до утра летали в украинском небе. В эфире 24 Канала военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь предположил, с чем может быть связана российская атака.

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К чему готовятся россияне

Целью ночной атаки дронов-камикадзе может быть разведка позиций украинской противовоздушной обороны. Таким образом россияне обнаруживают, где есть мобильные группы, радарное поле и, есть ли в нем какие-то пробелы, чтобы потом уже работать крылатыми или баллистическими ракетами.

Я не исключаю, что эти длительные полеты и сложные траектории "Шахедов" созданы для того, чтобы максимально обнаружить позиции украинского ПВО для осуществления комплексных атак с применением большего количества ракет,

– сказал Самусь.

Россияне могут что-то готовить на День Независимости. Вообще это в их традиции на праздники осуществлять террористические атаки против Украины. День Независимости Украины – это вообще праздник, который вызывает чрезвычайное раздражение у российских захватчиков.

"Так долго над нашей территорией "Шахеды" летали не впервые. В общем их боевой радиус доходит до 2,5 тысячи километров, поэтому они могут позволить себе просто летать над украинской территорией по сложной траектории", – отметил военный эксперт.