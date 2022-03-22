Для атак на Украину оккупанты продолжают активно использовать аэродромы Беларуси, – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты продолжают активно использовать аэродромы Беларуси. В частности, из них они бомбят Украину.

Соответствующую информацию в Генштабе ВСУ обнародовали в полночь 21 марта. Данные сообщили на фоне опасности вторжения белорусов в нашу страну на стороне России.

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Враг бьет по Украине из белорусских аэропортов

Вооруженные Силы Украины объяснили, что вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть Беларуси,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники также знают, что военно-политическое руководство России осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Беларуси.

Они хотят убедить белорусских бойцов, что якобы нужно военное вторжение на территорию Украины.

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