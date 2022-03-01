Для безопасности детей образовали Единый координационный штаб
1 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:телеграмм Людмилы Денисовой
В Украине был создан Единый координационный штаб. Этот орган будет работать для безопасности детей во время военного положения.
В новом штабе будут работать представители Секретариата Уполномоченного по правам человека, Минсоцполитики, Министерства образования, Нацсоцслужбы и общественных организаций-партнеров.
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В каких направлениях будет работать координационный штаб
Новый штаб будет работать по нескольким направлениям:
- принятие экстренных документов и аналитика;
- консультирование и психологическая поддержка;
- эвакуация и перемещение детей;
- информирование и сотрудничество.
Людмила Денисова обратилась с просьбой сообщать о фактах, ситуациях и событиях, возникающих в учреждениях, учреждениях, организациях во время вторжения российских оккупантов на территорию Украины
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