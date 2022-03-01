Для борьбы с местными фейками: опубликовали официальные телеграм-каналы глав ОГА

Российский враг прибегает ко всем методам в варварской войне против Украины. Кроме циничных обстрелов гражданских, оккупант ведет информационную войну, создавая фейки.

Оккупанты создают много ложной информации, чтобы посеять панику среди украинцев, которые не приглашали их на свою землю.

Это важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении

Для того чтобы украинцы получали правдивую информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал глав облгосадминистраций.

Список официальных телеграм-каналов

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