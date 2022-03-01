Для борьбы с местными фейками: опубликовали официальные телеграм-каналы глав ОГА
1 марта 2022 , 18:09Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Минцифра
Российский враг прибегает ко всем методам в варварской войне против Украины. Кроме циничных обстрелов гражданских, оккупант ведет информационную войну, создавая фейки.
Оккупанты создают много ложной информации, чтобы посеять панику среди украинцев, которые не приглашали их на свою землю.
Это важно Из-за обстрела телебашни в Киеве возможны перебои в телевидении
Для того чтобы украинцы получали правдивую информацию, в каждой области создан официальный телеграм-канал глав облгосадминистраций.
Список официальных телеграм-каналов
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Закарпатская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Кировоградская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Полтавская
- Ровненская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
- Черниговская
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