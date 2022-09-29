Белорусский премьер "намекнул" на мобилизацию: что задумал лукашенко

Премьер-министр беларуси Роман Головченко якобы призвал женщин рожать мальчиков раз в год. Интернет-пользователи увидели в этом намек на вероятную мобилизацию в беларуси.

Однако, такое заявление белорусского премьера вполне может быть фейком. Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба.

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"Есть подозрение, что это фейк. Однако белорусские власти настолько потеряли чувство реальности, что любая шутка уже воспринимается серьезно", – сказал Бульба.

Как пояснил оппозиционер, в беларуси активисты создали интернет-издание, которое является альтернативной версией одного из провластных СМИ. Там появляются провокационные материалы вроде заявления премьера.

Надеюсь, что в беларуси премьер-министр не настолько безголовый, чтобы это было правдой,

– отметил Бульба.

"Лукашенко занимается имитационной деятельностью"

Как рассказал руководитель "Белого легиона", путин постоянно давит на лукашенко в вопросе войны в Украине.

Лукашенко постоянно занимается имитационной деятельностью. Ему нужно демонстрировать путину свою преданность и показывать, что он контролирует ситуацию в беларуси. Он постоянно гоняет туда-сюда 4 бригады, продолжает военные учения,

– сказал Бульба.

Чего боится белорусский диктатор

По его словам, частично на имитацию такой военной деятельности белорусского диктатора толкает страх.

Основной мотив – лукашенко боится, что с украинской стороны на территорию беларуси могут пойти диверсионно-разведывательные группы. Будь то украинские или те белорусы, которые воюют за Украину, могут самостоятельно пойти на белорусскую сторону,

– отметил оппозиционер.

Он добавил, что недавно в беларуси собирали представителей всех силовых структур и проводили для них инструктаж якобы относительно того, как противостоять ДРГ.

"Лукашенко реально опасается, что после того, как с белорусской стороны на Украину летели ракеты, у Киева когда-то лопнет терпение", – сказал Бульба.

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