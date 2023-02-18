Так есть хочется, что и переночевать негде: почему в России реанимируют политический труп Медведчука

С начала 2023 года в российском медиапространстве, внезапно для многих кремлевских деятелей, начал появляться кум Путина – Виктор Медведчук, который озвучивает идеи о создании в Украине новой оппозиционной партии или предложения о разделе нашего государства по "корейскому принципу". При этом, никакого реального смысла подобные выступления бывшего политического игрока не имеют.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, любые интервью и программные статьи, якобы написанные Виктором Медведчуком, не что иное, как попытка определенных отлученных от кормушки лиц напомнить о себе. Попробовать самореанимацию и показать бункерному фюреру, что планы по смене власти в Украине с назначением кума Путина на пост президента еще могут быть реализованы.

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Понятно, что все подобные заявления призваны отнюдь не испугать украинское общество или передать какое-нибудь послание официальному Киеву, а преследуют цель исключительно влияния на российские руководство и население.

Человек, проваливший все задания

Чтобы понять, какие позиции имеет сейчас когда-то успешный политический деятель Виктор Медведчук, нужно проанализировать его работу в Украине в целом.

Профессиональный юрист, который во времена СССР мог работать только "адвокатом", всегда имел немалые амбиции и не гнушался сотрудничеством с КГБ, был готов идти по трупам ради собственного обогащения и усиления влияния. Поэтому нечего удивляться, что в 90-х он вместе со своими бизнес-партнерами – братьями Суркисами смог пробиться к власти.

Занимая должность в одном из комитетов при президенте Кучме, Медведчук всячески прилагался к созданию в Украине олигархата как такового, а также с радостью продвигал российские интересы. Затем он стал народным депутатом и лидером партии СДПУ(о) и даже вице-спикером Верховной Рады, но вершиной политической карьеры деятеля можно считать должность главы Администрации Президента в 2002 году. Именно тогда, за 2 года до первого Майдана, Медведчук превратился в крайне состоятельного человека с немалым влиянием.



Должность главы АП при Кучме была вершиной политического влияния Медведчука / Фото 24 Канала

Впрочем, зацепиться тогда за власть он так и не смог, после чего поддержал Януковича и окончательно превратился в маргинала, который ненавидит Украину. Несмотря на поддержку со стороны российских спецслужб, доступ к нелимитированным счетам Кремля, полноценно вернуться во власть предатель отечества так и не смог. У него слишком долго был статус неприкасаемого, он владел немалым количеством незаконных бизнесов и собственной армией, а также готовил для своего кума почву для возвращения Украины под российское влияние.

Главной "фишкой" Медведчука оказалась его способность откровенно лгать Путину о собственных возможностях. После того как Янукович заменил Виктора Ющенко на посту президента, судя по всему, российский диктатор действительно поверил своему главному агенту в возможность внедрения относительно мирных гибридных сценариев, которые, конечно же, требовали денег. Поэтому московские спецслужбы, представители пророссийских партий и лично Медведчук занимались подрывной деятельностью, подкупом силовиков и пропагандой антиевропейского курса Украины, на что шли просто сумасшедшие суммы.

Понятно, что Революция Достоинства стала для всех сторонников Путина и его "Таежного союза" сокрушительным ударом, а попытка спасти ситуацию и сдержать поход Киева в Европу и НАТО оккупацией Крыма и развязыванием войны на Донбассе привела к тому, что все пророссийские силы моментально потеряли позиции в большинстве регионов. Вот тут Путину и снова понадобился Медведчук, который остался фактически его единственной надеждой. Потому что делать ставку на всевозможных Шуфричей – Новинских в Кремле не хотели, а Янукович и его приспешники-беглецы стали откровенно токсичными даже на Донбассе.

Чтобы продвигать своего ставленника и готовить, если не политический реванш, то хотя бы поражение всех людей, пришедших к власти благодаря второму Майдану, Путин сделал из Медведчука участника Минских переговоров и одного из руководителей проекта "Новороссия". А тот активно сотрудничал с идеологом создания квазиреспублик Вячеславом Сурковым, а впоследствии – с Дмитрием Козаком, другим кремлевским ответственным за "украинский вопрос".



Сурков и Козак вместе с Медведчуком готовили "мирную" оккупацию Украины / фото УП

Целью деятельности всех этих лиц было только одно – при любых условиях протиснуть так называемые "ДНР" и "ЛНР" в состав Украины для ее возвращения под контроль России и последующего захвата по примеру Беларуси. Поэтому вполне понятно, что в случае успеха Путин мог бы крайне быстро оккупировать Украину, устроив очередную серию маленькой и победоносной войны, которую бы непременно "проглотили" постоянно растерянные страны Запада. Однако сделать из нашего государства федерацию, вернуть квазиреспублики под контроль Киева на условиях Москвы и заставить признать Крым российским захватчиками вовремя так и не смогли.

Поскольку Украина приближалась к развертыванию сил территориальной обороны, которые в дальнейшем могли нивелировать все попытки Кремля получить преимущество на поле боя, военные докладывали о невероятной боеготовности армии, а ФСБшники отчитывались о полной поддержке смены власти населением нашего государства, Путин и решил поиграть в "специальную военную операцию". И только потом оказалось, что Медведчук провалил все свои задачи, тратил миллиарды рублей на себя и свою семью, а никакой более или менее массовой поддержки пророссийских сил со стороны украинцев вообще не было. Фактически, бункерный фюрер "вляпался" в войну исключительно из-за доверия к приближенным лицам, которые его годами обманывали.

Медведчук и Сурков очень хотят есть

Поэтому вполне понятно, что "приближенный к телу" кум Путина, который почти 8 лет получал финансирование на мертворожденный проект и отчитывался о своих несуществующих успехах, попал в опалу к диктатору вместе с когда-то конкурирующими между собой Козаком и Сурковым и спецслужбами, курировавшими все эти "развлечения".

При этом Путин, хоть и не может простить, что созданные Медведчуком агентурные сети оказались такими же эффективными, как попытки Оксаны Марченко оживить мощи святых в Киево-Печерской лавре страстными поцелуями, был вынужден вытащить своего приспешника из-под украинской стражи. Произошло это по многим причинам.

Во-первых, решение настолько откровенно бросить приближенного к себе человека не поняли бы другие путинские прислужники, а, во-вторых, кремлевский диктатор питал хоть какие-то надежды, что ему удастся хоть как-то использовать фигуру Медведчука и отбить хотя бы 1% вложенных в него денег.

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Впрочем, ситуация на поле боя и отсутствие каких-либо реальных переговорных процессов мешает бункерному фюреру хоть как-то задействовать своего 68-летнего друга. Да и роль ему никто никакую придумать не может, потому что политический труп восстановлению не подлежит. В России никакая карьера обложенному санкциями и лишенному бизнесов не светит, а в Украину возвращаться ему нельзя. Примерно то же самое касается Суркова, которого отстранили от дел и также лишили доступа к кормушке. Однако провести остатки жизни до "внезапного" выпадения из окна всей двойке хочется с размахом. Поэтому они понемногу и начали напоминать о себе. Мол, мы здесь, мы еще что-то можем, дайте поесть и пустите погреться.

Впрочем, если Медведчук "передает поздравления" с максимальной осторожностью, подталкиваемый такими же голодными российскими спецслужбистами, то Дудаев-Сурков сделал это более решительно и даже заявил, что Россия никогда не собиралась выполнять Минские соглашения, а планировала дальнейшую агрессию против Украины.

Понятно, что подобное признание, озвученное в ряде кремлевских пропагандистских СМИ, заставило Кремль оправдываться и объяснять, якобы не все так однозначно, это "Киев нарушил все договоренности". Мгновенную реакцию Дмитрия Пескова на интервью бывшего куратора "ДНР" и "ЛНР" можно объяснить тем фактом, что появление в сети признания, что повод для нападения на Украину был выдуманным, является крайне неудобным для высшего военно-политического руководства России. Особенно с учетом того, что "спецоперации" конца не видно, Россия войну откровенно проигрывает, а у населения возникает все больше вопросов, зачем это все вообще начинали.



Сурков намекает кремлевским властям, что способен вести переговоры с Западом / Фото Realist

Попытки появляться в российском медиапространстве и вот такие напоминания о себе со стороны Суркова и Медведчука не что иное, кроме как настойчивая мольба о трудоустройстве на какие-то хлебные должности, а также намеки на то, что Путину стоит возвращаться к своему плану поглощать Украину политическим путем.

Мол, военные не справились, так что надо возвращаться к старой тактике: останавливать войну и заговаривать всему миру зубы. При этом можно пытаться посадить за стол переговоров с представителями Киева "альтернативное правительство" Украины, которое, собственно, и может возглавить Медведчук.