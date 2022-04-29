Для дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты возводят понтонные мосты

Российские убийцы 65-й день полномасштабно атакуют Украину. Они наступают на Изюмском направлении, что в Харьковской области.

Об этом 29 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что вблизи Изюма действуют 1-я танковая армия, 20-я общевойсковая армия Западного военного округа, 35-я общевойсковая армия, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

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"Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец", – отметили в Генштабе.

Что происходит вблизи Изюма

Россияне усиливают давление на Востоке. По состоянию на 28 апреля в Изюм дополнительно прибыли подразделения воздушно-десантных войск и около 500 единиц техники.

Кроме этого, рашисты избрали нового руководителя наступления. Речь идет о главе генштаба вооруженных сил России Валерии Герасимове. Он уже приехал в Харьковскую область.

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Ситуация на фронте: коротко