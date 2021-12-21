Для двойного гражданства придется менять Конституцию Украины, – эксперт

Введение множественного гражданства в Украине является более трудным процессом, чем считает господствующая команда. Ведь для этого нужно не только голосование в парламенте, но и обсуждение этого вопроса на всеукраинском референдуме.

Такое мнение озвучил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Важно Кабмин будет договариваться о множественном гражданстве с каждой страной отдельно, – Арахамия

Придется менять Конституцию

Как пояснил эксперт, когда в 1996 году принимали основной закон, в его четвертой статье было прописано, что в Украине существует единое гражданство. Тогда некоторые депутаты предлагали поправки на разрешение иметь другие паспорта. Все они были отклонены.

Уже потом, в 2001 году был принят новый закон о гражданстве, к которому добавили уточнение: "единое гражданство – это гражданство Украины, исключающее возможность существования гражданства административно-территориальных единиц".

Сегодня многие говорят, что этот закон трактует единое гражданство как отсутствие гражданства административно-территориальных единиц. Но это не совсем правда, потому что в этом же законе одновременно указано, что приобретение гражданства другого государства – это основание для потери украинского,

– заметил Игорь Колиушко.

По его словам, очевидно, что кому-то в 2001 году очень захотелось иметь паспорта других государств, поэтому решили манипулировать формулировками в законе.

Какие пробелы существуют в Конституции

Дилемма связана с тем, как расшифровывать слово "единое" в законе:

или это унитарное – в смысле отсутствия паспорта Львовской или Харьковской области,

или этот термин исключает возможность быть гражданином других стран.

Даже среди юристов нет никакого мнения о том, как толковать единое гражданство.

"На мой взгляд, с точки зрения Конституции никаких разночтений нет – основной закон не разрешает множественное гражданство", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что есть несколько вариантов выхода из ситуации:

Вносить изменения в Конституцию. Не вносить изменения в Конституцию, не признавать множественное гражданство, но принять закон о поэтапном наведении порядка в данной сфере.

Главное о законопроекте о множественном гражданстве

2 декабря президент Владимир Зеленский вынес на рассмотрение нардепов законопроект о двойном гражданстве. Этот документ предусматривает разрешение украинцев официально иметь гражданство или подданство других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаются только украинцами.

Для иностранцев, желающих получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехал человек, в список государств миграционного риска.

Добавим, что результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев пока не поддерживают идею с двойным гражданством.