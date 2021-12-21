Таку думку озвучив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Важливо Уряд домовлятиметься про множинне громадянство з кожною країною окремо, – Арахамія

Доведеться змінювати Конституцію

Як пояснив експерт, коли 1996 року ухвалювали Основний закон, у його четвертій статті прописали, що в Україні існує єдине громадянство. Тоді деякі депутати пропонували поправки дозволити мати інші паспорти. Усі вони були відхилені.

Вже потім, у 2001 році ухвалили новий закон про громадянство, до якого додали уточнення: "єдине громадянство – це громадянство України, яке виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць".

Сьогодні багато кажуть, що цей закон трактує єдине громадянство як відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць. Але це не зовсім правда, тому що в цьому ж законі одночасно зазначено, що набуття громадянства іншої держави – це підстава для втрати української,

– зауважив Ігор Коліушко.

За його словами, очевидно, що комусь у 2001 році дуже захотілося мати паспорти інших держав, тому вирішили маніпулювати формулюваннями у законі.

Які прогалини існують у Конституції

Дилема пов'язана з тим, як розшифровувати слово "єдине" у законі:

чи це унітарне – у сенсі відсутності паспорта Львівської чи Харківської області,

або ж цей термін виключає можливість бути громадянином інших країн.

Зверніть увагу! Навіть серед юристів немає жодної думки щодо того, як тлумачити єдине громадянство.

"На мій погляд, з погляду Конституції жодних різночитань немає – Основний закон не дозволяє множинне громадянство", – підкреслив експерт.

Він додав, що є декілька варіантів виходу із ситуації:

Вносити зміни до Конституції. Не вносити зміни до Конституції, не визнавати множинного громадянства, але ухвалити закон про поетапне наведення порядку в даній сфері.

Головне про законопроєкт про множинне громадянство

2 грудня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд нардепів законопроєкт про подвійне громадянство. Цей документ передбачає дозвіл для українців офіційно мати громадянства чи підданства інших країн. Однак у правових відносинах на території України особи з множинним громадянством залишаюся лише українцями.

Для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство, відмова від попереднього потрібна у випадку, якщо Кабінет Міністрів вніс країну, звідки приїхала людина, до переліку держав міграційного ризику.

Додамо, що результати опитувань свідчать, що більшість українців поки не підтримують ідею з подвійним громадянством.