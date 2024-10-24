Для эффективного противодействия "Шахедам": в Украине разработали дрон-перехватчик Sting

В течение последних месяцев россияне используют для обстрелов Украины преимущественно дроны-камикадзе типа "Шахед". Но Силы обороны нашли решение, которое позволит эффективно бороться с вражескими "Шахедами". Речь о новой разработке дрона-перехватчика.

Об основных преимуществах такого вида оружия 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив актуальность появления такого дрона именно сейчас.

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Догнать и уничтожить "Шахед"

Сообщество "Дикие шершни", которое занимается разработкой нового вооружения, недавно показало фото нового дрона-перехватчика Sting. Этот летательный аппарат по форме напоминает ракету и может достигать скорости, необходимой для перехвата "Шахеда".



Дрон-перехватчик Sting/ Сообщество "Дикие шершни"

"Вопрос скорости довольно важный, потому что "Шахед" развивает скорость в среднем 180 километров в час. Поэтому, заявленных разработчиками 320 километров в час должно хватать, чтобы оператор мог комфортно перехватывать вражеский дрон", – прокомментировал Олег Катков.

На порядок дешевле ракет

Вместе с тем, главный редактор Defence Express отметил цену новой разработки. По сравнению с зенитными ракетами, которые обычно используют силы ПВО Украины, стоимость изготовления нового дрона-перехватчика значительно ниже.

Актуальная цена на ракеты для ПЗРК Stinger составляет около 800 тысяч евро. На ракеты для системы Patriot – речь о миллионах долларов. Поэтому направление зенитных дронов очень перспективное, потому что их производство на несколько порядков дешевле,

– отметил главный редактор Defence Express.

Также, по мнению Олега Каткова, для эффективной круглосуточной работы новый дрон-перехватчик должен быть оснащен ночной камерой, что увеличит его стоимость. Но даже в таком случае он будет существенно дешевле в производстве, чем зенитные ракеты.