Для Китая важно сохранение России как союзника, – Пойта объяснил, почему

Страны Запада значительно важнее для Китая в экономическом плане, чем Россия. Однако Пекин не просто закрывает глаза на военные преступления Кремля в Украине. Они ведь тоже хотят сохранить Россию как союзника.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта. По его словам, политику Китая по войне России против Украины часто называют пророссийско нейтральной. В Кремле используют подобный термин – "дружественная к России нейтральность". Такое отношение для Москвы вполне приемлемо.

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С одной стороны Китай признает территориальную целостность Украины и провозглашает, что нужно достичь мира. С другой – осуждает санкции против России, наращивает торговые отношения и активно взаимодействует с Россией. К примеру, они уже ведут переговоры по поводу существенного увеличения торгового оборота между обеими странами.

Россия не так интересна для Китая экономически, как политически

По словам Юрия Пойты, Китай пытается балансировать между двумя мирами. Они не могут отказаться от США и ЕС, потому что там соответствующий рынок. Но от России тоже не хотят. Кремль важен для них в геополитическом плане.

Позиция Китая остается на уровне балансировки. Пытаются не ухудшить отношения с США и ЕС, потому что там необходим рынок, который намного больше российского. Но и сохраняют отношения с Кремлем, – отмечает Юрий Пойта.

Он добавил, что Китаю важно сохранение России как политического, дипломатического, медийного союзника в конкуренции со странами Запада. Именно поэтому позиции обоих государств все время совпадают на глобальных международных площадках типа ООН или того же Совбеза ООН и т.д.

Напомним, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс подчеркнул, что Китай совсем не демонстрирует нейтралитет в ситуации с войной России против Украины. По его словам, Пекин давно избрал сторону России. Они не реагируют на зверства оккупантов, а еще и транслируют и распространяют у себя пропагандистские российские нарративы.

Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпинь в разговоре с Путиным заверил, что Китай будет поддерживать Россию в вопросе безопасности и суверенитета.

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