19 ноября Трамп встретился с Путиным для переговоров по поводу ситуации вокруг войны в Украине. Политик выразил надежду на прекращение боевых действий и публично назвал эту встречу большой честью.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию переговоров, политики обсудили текущее развитие международных процессов и перспективы прекращения боевых действий.

Какие подробности?

В ходе открытой протокольной части диалога стороны сосредоточились на возможных изменениях во внешней политике.

Для меня большая честь быть с вами, Владимир,

– обратился Трамп к Путину в начале встречи.

После этих слов американский политик подчеркнул необходимость поиска дипломатических путей выхода из противостояния.

Я думаю, что происходят определенные изменения. Я думаю, что Путин, и я надеюсь, что и другая сторона, хотели бы увидеть окончание войны в Украине,

– заявил Трамп.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее происходили контакты с участием иностранных лидеров для обсуждения возможных мирных инициатив, в частности во время переговоров Трампа и Си об урегулировании конфликта.

Тогда подчеркивались критические ежемесячные потери военных и необходимость координации совместных усилий.