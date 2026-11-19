Як повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію переговорів, політики обговорили поточний перебіг міжнародних процесів і перспективи зупинки бойових дій.

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Які подробиці?

Під час відкритої протокольної частини діалогу сторони зосередилися на можливих змінах у зовнішній політиці.

Для мене велика честь бути з вами, Володимире– звернувся Трамп до Путіна на початку зустрічі.

Після цих слів американський політик підкреслив необхідність пошуку дипломатичних шляхів виходу з протистояння.

Я думаю, що відбуваються певні зміни. Я думаю, що Путін, і я сподіваюся, що й інша сторона, хотіли б побачити завершення війни в Україні– заявив Трамп.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше відбувалися контакти за участю іноземних лідерів для обговорення можливих мирних ініціатив, зокрема відбулися переговори Трампа та Сі щодо врегулювання конфлікту.

Тоді наголошувалося на критичних щомісячних втратах військових і необхідності координації спільних зусиль.