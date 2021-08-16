Для обеспечения безопасности: МАУ будет облетать территорию Афганистана

На фоне захвата боевиками движения "Талибан" власти в Афганистане компания "Международные авиалинии Украины" будет облетать азиатское государство на рейсах в столицу Индии – Дели.

Соответствующее решение в МАУ одобрили в пятницу, 13 августа, после того, как провели собственную оценку рисков воздушного передвижения через афганскую территорию.

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С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов,

– сообщили в авиакомпании.

Стоит отметить, что до сих пор ряд международных авиакомпаний уже приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.

Обратите внимание! Международный аэропорт Кабула 15 августа прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

В то же время эвакуация из афганской столицы силами американских военных продолжается.

Ситуация в Афганистане: кратко

Талибы 15 августа заявили, что контролируют всю территорию страны. В частности они захватили все пограничные пункты. Поэтому выехать из Афганистана можно только с помощью авиации.

Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранцев. В них пытаются втиснуться люди, но всем не хватает мест – в аэропорту хаос и паника.

Афганские граждане отчаянно пытаются покинуть государство. Они цепляются к шасси, привязывают себя к воздушным судам, бегут за ними. Предварительно известно о 7 жертвах.

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