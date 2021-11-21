Для поднятия ставок, – Данилов прокомментировал скопление российских войск у границы

Алексей Данилов высказался по поводу российских войск у границ Украины. Секретарь СНБО убежден, что Россия обостряет ситуацию, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Никаких правил для Кремля уже нет. Такое мнение Данилов высказал на встрече с представителями Конгресса США в рамках Halifax International Security Forum.

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Украина не допустит повторения 2014 года

Об отсутствии правил свидетельствуют действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на своих спутниках.

Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и при необходимости даст адекватный ответ России.

Что известно о скоплении российских войск