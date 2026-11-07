"Нужна баллистика": обозреватель объяснил, как остановить удары российских "Искандеров"

В ночь на 7 ноября силы обороны нанесли удар по двум установкам "Искандер" в Брянской области России. Для прекращения обстрелов и отвода установок противника Украине необходима дальнобойная баллистика.

Военный обозреватель и аналитик Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что уничтожение таких комплексов имеющимися средствами – это значительное достижение украинских воинов. В то же время он подчеркнул, что агрессор будет продолжать ракетные залпы, пока угроза для его позиций не станет систематической.

Почему для защиты нужны дальнобойные ракеты

По словам аналитика, точечные удары заставляют оккупантов нервничать, однако не решают проблему запусков окончательно. Только регулярное огневое поражение способно заставить российское командование передислоцировать свою баллистическую технику как можно дальше от украинской границы.

Пока Российская Федерация не поймет, что эта угроза является постоянной и непреходящей, они не оттянут эти пусковые установки дальше, к Москве. Будут залпы, они будут работать, пока мы не сможем наладить их постоянное уничтожение. А это очень трудно сделать без баллистики,

– подчеркнул эксперт.

Аналитика от Дениса Поповича: видео

Покушение на российского пилота в Тамбове

Также в ходе беседы прокомментировали сообщение о том, что в российском Тамбове двумя выстрелами ранили 28-летнего старшего лейтенанта Артема Снежкова, который, предположительно, является военным летчиком армии РФ.

Денис Попович отметил, что обстоятельства инцидента не имеют принципиального значения для Украины, потому что главный итог – выведение оккупанта из строя.

Нам в принципе все равно, как его убрали. Главное – что одним меньше. Пристрелили из-за долга по карте, в пьяной драке, во время столкновения с полицией или сбили во время воздушного боя – результат один и тот же,

– подытожил аналитик.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что помимо установок ракетного комплекса в Брянской области украинские защитники поразили зенитный комплекс "Панцирь-С1". Также обозреватель объяснял, что из-за системных атак украинских сил вражеская ПВО ослабевает, а Кремль вынужден выбирать, какие стратегические объекты прикрывать в первую очередь.