Для продолжения выплат соцпомощи не нужно обращаться в соцзащиту

Людмила Денисова обратилась к украинцам, получающим социальную помощь. В частности, она отметила, что для ее продолжения не нужно обращаться в соцзащиту.

На время военного положения для продолжения выплаты государственной социальной помощи не нужно обращаться в подразделения соцзащиты. Об этом омбудсменка Людмила Денисова написала на своем телеграмм-канале.

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Выплата социальной помощи продолжается автоматически

Она ссылается на постановление Кабмина от 7 марта 2022 года №214 "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи на период введения военного положения". Оно предусматривает автоматическое продление социальной помощи на период военного положения и месяца после его прекращения для тех, кто уже ее получает.

В частности, речь идет о таких категориях лиц:

малообеспеченные семьи,

одинокие матери;

дети, над которыми установлена ​​опека или забота;

дети с тяжелыми заболеваниями;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

внутриперемещенные лица для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату.

Напомним, что украинцы также могут получить 6 500 гривен помощи по программе єПоддержка. Ее могут получить наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, а также ФЛП всех групп. Выплата направлена ​​на поддержку населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия.

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