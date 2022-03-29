Для Путина деньги уже не наркотик, – Пионтковский считает, что глава Кремля хочет большего
29 марта 2022 , 08:16Читати новину українською
Некоторые люди ошибочно полагают, что Владимира Путина интересуют только деньги. Однако у главы Кремля другие приоритеты.
Российскому президенту нужны геополитические "наркотики". Об этом в эфире 24 канала сказал публицист Андрей Пионтковский.
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Какие "наркотики" у Путина
"Я всегда спорил с людьми, которые утверждали, что Путина интересуют только деньги. Когда у человека 240 миллиардов долларов, деньги уже не наркотик", – подчеркнул Пионтковский.
По его словам, президент России "употребляет наркотики" другого, высшего ранга:
- решать судьбу народа;
- уничтожать страны;
- переломить карту мира.
Пионтковский рассказал о приоритетах Путина: смотрите видео