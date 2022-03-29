Для Путина деньги уже не наркотик, – Пионтковский считает, что глава Кремля хочет большего

29 марта 2022 , 08:16
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Некоторые люди ошибочно полагают, что Владимира Путина интересуют только деньги. Однако у главы Кремля другие приоритеты.

Российскому президенту нужны геополитические "наркотики". Об этом в эфире 24 канала сказал публицист Андрей Пионтковский.

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Какие "наркотики" у Путина

"Я всегда спорил с людьми, которые утверждали, что Путина интересуют только деньги. Когда у человека 240 миллиардов долларов, деньги уже не наркотик", – подчеркнул Пионтковский.

По его словам, президент России "употребляет наркотики" другого, высшего ранга:

  • решать судьбу народа;
  • уничтожать страны;
  • переломить карту мира.

Пионтковский рассказал о приоритетах Путина: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Мигидюк