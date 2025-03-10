Как Трамп спасает Путина и в чем здесь логика

Попадая в трудную ситуацию, мы часто мечтаем о чуде. Чудо, которое происходит само собой, которое все меняет, которое нас спасает. Это классическое "прилетит вдруг волшебник на голубом вертолете". Как в кино. Когда выхода нет, но вдруг...

Трамп спасает традиционного врага США

Это чудо, к сожалению, никогда не происходит в реальной жизни. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Читайте также Трамп выбрал самый отвратительный способ, как не потерять Россию

Но почему-то это чудо происходит с Владимиром Путиным. К нему прилетает Дональд Трамп на "голубом вертолете", если, конечно, администрация Трампа еще не запретила употребление слова "голубой".

Самое ужасное в этой истории с новейшим пактом Путина-Трампатропа, что американцы натурально спасают Путина. Что подписывают или хотят подписать соглашение с очень слабым противником. Который был уже на пределе своих возможностей. И это не просто больной в хосписе, это традиционный враг США. Но вот приходит Трамп и спасает Путина, вытаскивает его из трясины и сажает напротив себя договариваться делить мир.

При этом он не волнуется, что Путин вымажет его самого в этой грязи.

Чудо, да и только...

Чудо, которое произошло с самым мерзким существом на Земле

Россияне потратили последние 15 месяцев на то, чтобы продемонстрировать всем свою военную мощь. Максимально напрягнув все свои силы они захватили мизерную часть Украины. И главное здесь – напрягая все свои силы. Потому что это и про экономику, которая уже перестает работать. И о запасах военной техники, которые исчерпываются, заставляя забирать личных ослов кадыровцев и пихать их на фронт. И это видит американская разведка. Не может не видеть...

Заметьте Все началось еще до встречи в Белом доме: важный нюанс, который мы не заметили

При том, что и Европа и США даже не вспотели. Страдала Украина и украинцы. Которые могли бы оказаться самым слабым звеном. Но оказались самым сильным.

Казалось, выхода у Путина нет. Он не может поставить запятую во фразе "продолжать нельзя остановиться".

"Потемкинская деревня" экономики, которая была простым сжиганием накопленных денег перестает работать. Инфляция разгоняется. Все отрасли, не связанные прямо с войной, падают. Рынок недвижимости трещит по швам. Сама Россия уже давно превратилась в сырьевой придаток Китая.

И вот происходит чудо. Как в голливудских фильмах про неудачника, которому вдруг оставляют в наследство миллиарды долларов. И уже королева класса не прочь выпить пару бокалов.

Если бы Россия и Путин были сильными, это было бы цинично, но по крайней мере логично. Рационально с позиции людей, для которых нет ценностей и есть "ничего личного, только бизнес и застройка сквера". Логика людоеда остается логикой. Но ведь нет. Россия и Путин слабые. Они неудачники. Были. Пока не прилетел этот "голубой вертолет".

Почему-то считается, что такие чудеса должны случаться с хорошими ребятами. Но сейчас оно произошло с самым мерзким существом на Земле. Именно с ним хочет танцевать свое танго Трамп.