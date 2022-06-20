Для россиян это ничего не значит, – экс-командир защитников Мариуполя об обмене телами погибших

Для Украины очень важно не только вернуть домой своих пленных защитников, но и забрать со временно подконтрольных России территорий тела погибших героев. Этот процесс также имеет определенные сложности.

Почему трудно организовать обмены пленными и телами погибших

Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка защитников Мариуполя Максим Жорин. По его словам, основной проблемой в организации процедур обмена есть разница в ценностях украинцев и россиян.

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Мы совершенно разные люди, и у нас совершенно разные ценности. Они иногда не понимают, зачем им тела их погибших и зачем забирать своих пленных солдат,

– рассказал Жорин.

Военный отметил, что в то время, когда украинская сторона готова искать любые пути, чтобы обменять и унести своих пленных, раненых и тела погибших, для россиян эти процессы не имеют никакого значения. Как он объяснил, именно потому, что мы с оккупантами живем в совершенно разных мирах, в основном и появляются проблемы в переговорах по обмену.

"Это страна животных и преступников на всех уровнях. Командирам подразделений не нужны их погибшие или пленные солдаты. Российским мамам нужно 2 тысячи рублей вместо своих сыновей. Это абсолютно больная страна", – констатировал экскомандир защитников Мариуполя.

Работа над возвращением тел продолжается

По словам Жорина, на территории временного оккупированного Мариуполя продолжаются процессы поиска мест, где могут быть тела погибших украинских военных. Когда они будут обнаружены, продолжится работа над обменом и возвращением, чтобы родные и близкие героев смогли должным образом проститься и похоронить их.

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Он отметил, что ранее удачно прошли 3 обмена. Однако в их рамках удалось вернуть лишь около половины тел наших героев из всех. Этого, конечно, недостаточно, а чтобы забрать сдачу, нужно еще немало усилий.

Максим Жорин рассказал об обмене телами погибших защитников Мариуполя: смотрите видео