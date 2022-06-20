Чому важко організовувати обміни полоненими та тілами загиблих

Про це 24 каналу розповів колишній командир полку захисників Маруполя Максим Жорін. За його словами, основною проблемою в організації процедур обміну є полярність цінностей українців та росіян.

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Ми абсолютно різні люди і в нас абсолютно різні цінності. Вони інколи не розуміють, навіщо їм тіла їхніх загиблих та навіщо забирати своїх полонених солдат,

– розповів Жорін.

Військовий зауважив, що в той час, коли українська сторона готова шукати будь-які шляхи, щоб обміняти та забрати своїх полонених, поранених та тіла загиблих, для росіян ці процеси не мають жодного значення. Як він пояснив, саме у тому, що ми з окупантами живемо в зовсім різних світах, здебільшого з'являються проблеми в перемовинах щодо обміну.

"Це країна тварин та злочинців на всіх рівнях. Командирам підрозділів не потрібні їх загиблі або полонені солдати. Російським мамкам треба 2 тисячі рублів замість своїх синів. Це абсолютно хвора країна", – констатував екскомандир захисників Маріуполя.

Робота над повернення триває

За словами Жоріна, на території тимчасового окупованого Маріуполя наразі тривають процеси пошуку місць, де можуть бути тіла загиблих українських військових. Коли їх виявлять, продовжиться робота над тим, щоб обміняти та забрати їх.

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Раніше вдало пройшли 3 обміни. Однак, в їхніх рамках вдалося повернути лише близько половини тіл наших героїв з усіх. Аби забрати решту, потрібно ще чимало зусиль.

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