Для снижения напряжения и гарантий безопасности: Украина срочно обратилась к членам Совбеза ООН
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Украина обратилась к странам-членам Совбеза ООН с просьбой провести срочные консультации. Они нужны для снижения напряжения и гарантий безопасности.
Соответствующий запрос к участницам Совбеза ООН направил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сделал это по поручению президента Владимира Зеленского.
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Украина обратилась к членам Совбеза ООН
Направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации,
– сообщил Кулеба.
Министр уточнил, что речь идет о принятии неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов для обеспечения безопасности Украины.
Заявление Зеленского о созыве СБ ООН: что известно
- Владимир Зеленский 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН.
- Украинский президент тогда подчеркнул: "если этого не произойдет, мы можем считать, что Будапештский меморандум фактически аннулирован".
- Тогда же глава государства сообщил о намерении созвать страны-члены Совбеза ООН вместе с Германией и Турцией, чтобы наработать гарантии для Украины.
- Справка. Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украины через обретение ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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Текст сообщения Дмитрия Кулебы:
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.