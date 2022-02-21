Для снижения напряжения и гарантий безопасности: Украина срочно обратилась к членам Совбеза ООН

Украина обратилась к странам-членам Совбеза ООН с просьбой провести срочные консультации. Они нужны для снижения напряжения и гарантий безопасности.

Соответствующий запрос к участницам Совбеза ООН направил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сделал это по поручению президента Владимира Зеленского.

Читайте также Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

Украина обратилась к членам Совбеза ООН

Направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно провести консультации,

– сообщил Кулеба.

Министр уточнил, что речь идет о принятии неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов для обеспечения безопасности Украины.

Заявление Зеленского о созыве СБ ООН: что известно

Владимир Зеленский 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН.

Украинский президент тогда подчеркнул: "если этого не произойдет, мы можем считать, что Будапештский меморандум фактически аннулирован".

Тогда же глава государства сообщил о намерении созвать страны-члены Совбеза ООН вместе с Германией и Турцией, чтобы наработать гарантии для Украины.

Справка. Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украины через обретение ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Зеленский созывает Будапештский меморандум: смотрите видео

Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.