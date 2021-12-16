Для усиления НАТО в регионе: истребители США прибыли в Румынию

В румынский город Кимпия-Турзий прибыли два американских истребителя. Они будут защищать воздушное пространство союзников НАТО в Черноморском регионе.

Они будут действовать совместно с Военно-воздушными силами Италии и Румынии. Об этом говорится 16 декабря на сайте Альянса.

Читайте больше В Черное море вошел новейший ракетный фрегат французского флота

Истребители США прибыли в Румынию

Американские истребители F-15 прибыли в город Кимпия-Турзий, чтобы совершать полеты с уже находящимися в Румынии итальянскими Eurofighter, а также с румынскими Военно-воздушными силами с 18 по 22 декабря,

– говорится в сообщении.

Eurofighters Италии будут действовать в Румынии следующих 3 месяца. В Альянсе объяснили, что речь идет о планируемом развертывании, направленном на:

обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе;

укрепление многонациональных отношений;

а также улучшение оперативной совместимости между союзниками.

Кроме того, в Альянсе объяснили, что они с 2014 года предпринимают меры по обеспечению гарантий безопасности союзников на восточном фланге.

Последние данные о кораблях в Черном море

В конце ноября 2021 года ракетный эсминец Военно-Морских сил США Arleigh Burke вошел в Черное море. Его цель – вместе с союзниками и партнерами из Альянса обеспечивать безопасность в регионе.

В начале декабря 2021 года второй ракетный эсминец Штатов вошел в воды Румынии. Он находится в Черном море для обеспечения морской безопасности и региональной стабильности в регионе.

14 декабря в воды Черного моря вошел 31 корабль НАТО с начала года – французский фрегат "Орвень". Он также должен патрулировать ситуацию в регионе.

Корабли НАТО останутся в Черном море после учений – смотрите видео