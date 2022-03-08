Для важной миссии: как будут курсировать поезда 8 марта

В Укрзализныце сообщили о том, как в Украине будут курсировать поезда 8 марта. Поезда в основном предназначены для эвакуации населения из населенных пунктов, наиболее пострадавших от оккупантов.

В самой компании отметили, что это обычно было бы продолжение праздничного уикенда, во время которого украинцев везли бы на отдых. Однако сейчас у поездов – гораздо более важное дело.

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Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: дорога жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно,

– заверили в компании.

Сообщения по основным станциям

Киев:

01:00 – "Интерсити+" Дарница – Харьков

01:56 – №16 Рахов – Харьков

04:02 – №002 Константиновка – Ивано-Франковск

04:21 – №260 Ворохта – Киев

06:23 – №114, 142 Львов – Лиман

07:00 – №722 Дарница – Харьков

07:00 – №732 Дарница – Днепр

08:00 – №705 Дарница – Львов

12:06 – №45 Ужгород – Лиман

13:34 – №114/142 Лиман – Львов

14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 – №55 Киев – Рахов

17:00 – №743 Киев – Львов

17:12 – №13 Киев – Солотвино

17:42 – №792 Киев – Кременчуг

17:42 – №790 Киев – Кропивницкий

18:30 – №81 Киев – Ужгород

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 – №95 Киев – Рахов

20:05 – №29 Киев – Ужгород

20:12 – №49 Киев – Трускавец

20:21 – №59 Киев – Чоп

20:21 – №57 Киев – Ворохта

21:07 – №38 Киев – Запорожье

21:15 – №105 Киев – Одесса

21:22 – №97 Киев – Ковель

22:03 – №149 Полтава – Черновцы

22:10 – №17 Харьков – Ужгород

22:22 – №7 Киев – Черновцы

22:37 – №91 Киев – Львов

22:47 – №46 Ужгород – Лиман

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий

Харьков:

04:11 – №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

08:20 – №138 Хмельницкий – Лиман

09:15 – №090 Одесса – Лиман

09:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород

10:30 – №796 Днепр – Бахмут

11:00 – № 207/208 Харьков – Львов

12:00 – № 239/240 Харьков – Тернополь

12:36 – №46 Лисичанск – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:00 – №219 Харьков – Львов

15:09 – №17 Харьков – Ужгород

17:00 – №723 Харьков – Львов

19:27 – №796 Харьков – Днепр

20:15 – №021 Харьков – Трускавец

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лисичанск

22:46 – №090 Лисичанск – Одесса

Запорожье:

07:59 – №088 Ковель – Запорожье

07:59 – №086 Львов – Запорожье

08:16 – №38 Киев – Запорожье

12:20 – №223 Запорожье – Львов

14:00 – №227 Запорожье – Ковель

14:45 – №004 Запорожье – Ужгород

16:05 – №068 Запорожье – Львов

16:05 – №088 Запорожье – Ковель

21:38 – №038 Запорожье – Киев

22:26 – №070 Львов – Запорожье

Днепр

05:00 – №38 Киев – Запорожье

06:23 – №796 Днепр – Харьков

12:00 – №201 Днепр – Львов

14:00 – №732 Днепр – Львов

15:00 – №212 Днепр – Трускавец

16:39 – №6 Запорожье – Ужгород

В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из

Кривого Рога:

10:30 – №915/916 Кривой Рог – Хелм

14:00 – №222/221 Кривой Рог – Львов

19:08 – №229/230 Кривой Рог – Ужгород

20:00 – №206/205 Кривой Рог – Чоп

Одессы:

22:32 – №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

№950 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№952 Львов – Хрубешув в 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 08:00

№ 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со станции Чоп в станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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