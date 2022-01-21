Для военных ВСУ разработали мессенджер "Разговор": почему избегают Telegram, Viber и других

В Госспецсвязи был разработан мессенджер для военных, который называется "Разговор". Его создание было собственной инициативой программистов из разных регионов. Пока мессенджер еще тестируют.

Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Он отметил, что пока еще не решили, можно ли предлагать эту разработку военным – мессенджер нужно проверить на уровень защищенности.

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Чем сейчас пользуются военные

Щиголь отметил, что нельзя говорить о защищенности различных приложений, информация где-то сохраняется определенное время. Если человек – хранитель гостайны, он должен ограничить использование приложений.

Пока для украинских военных есть альтернатива – швейцарская программа Threema, которой пользуется и сама армия Швейцарии. Этот мессенджер отвечает нормам Евросоюза относительно сохранения данных.

Нельзя общаться в популярных мессенджерах

Военнослужащих призвали не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий еще в 2018 году. Тогда в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объяснили, что серверы Telegram и Viber расположены в России, а WhatsApp и Skype – в США. Соответственно, у стран есть все данные.

Кибератака на Украину: последние новости

В начале 2022 года произошла масштабная кибератака на украинские правительственные сайты. Все указывает на то, что это дело рук России.

Владимир Зеленский заявил, что эта кибератака не была последней.

В США уже пригрозили России, что получат "то же самое", если будут осуществлять кибератаки в дальнейшем.

Важно – за кибератакой на Украину стоит Россия: смотрите видео

В Viber заявили, что данные украинских пользователей хранятся в Amazon Web Services с соблюдением безопасности, а не на серверах компании в России.