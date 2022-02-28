Для врага Киев – ключевая цель, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением во время военного вторжения России.

По словам Зеленского, Киев – основная цель врага.

"О Киеве, нашей прекрасной столице, на которой держится наше государство, наша безопасность. Для врага Киев – ключевая цель. Они хотят сломать нашу национальную государственность. Поэтому столица постоянно под угрозой", – заявил Зеленский.

Достойно внимания Мирный, гордый, сильный Харьков – ты таким всегда был и будешь, – Зеленский

В качестве примера он привел тот факт, что только за 28 февраля по столице Украины были нанесены три ракетно-бомбовых удара.

Кроме того, враг пытается уничтожить ТЭЦ-6, чтобы оставить Киев без электроснабжения.

"Мы им не дали сломать оборону столицы. И они засылают к нам диверсантов. Постоянно. Сотнями. Всех, всех их обезвреживаем", – отметил Зеленский.

Видео обращения Зеленского 28 февраля