За словами Зеленського, Київ – основна ціль ворога.

"Про Київ, нашу прекрасну столицю, на якій тримається наша держава, наша безпека. Для ворога Київ – ключова мета. Вони хочуть зламати нашу національну державність. Тому столиця постійно під загрозою", – заявив Зеленський.

Варте уваги Мирний, гордий, сильний Харків – ти таким завжди був і будеш, – Зеленський

Як приклад він навів той факт, що лише за 28 лютого по столиці України було завдано три ракетно-бомбові удари.

Окрім того, ворог намагається знищити ТЕЦ-6, зоб залишити Київ без електропостачання.

"Ми їм не дали зламати оборону столиці. І вони засилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Всіх, усіх їх знешкоджуємо", – відзначив Зеленський.

Відео звернення Зеленського 28 лютого