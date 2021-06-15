Нужно политическое решение конфликта с Россией, – Ауштрявичюс о вступлении Украины в НАТО

Членство Украины в Организации Североатлантического договора зависит от уровня обострения конфликта с Россией и напряжения с ней. Позиция НАТО в этом отношении солидарна.

Альянс видит проблему так – Россия проводит оккупационную, угрожающую политику. Об этом заявил в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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По его словам, самое главное, чтобы в НАТО появилась политическая воля решать этот вопрос. В Альянсе должны смотреть на Украину как на государство, которое станет членом организации.

Тогда решение появится не военным путем. Будет политическое решение на стороне Украины. Именно к такому решению ситуации и нужно подходить,

– отметил Ауштрявичюс.

"Здесь еще много "вытечет воды". Но к этому нужно готовиться: политикам, военным, обществу. Все должны работать на один пример, чтобы страна как можно быстрее стала членом НАТО", – добавил евродепутат.

Ауштрявичюс считает, что для того, чтобы Украина вступила в НАТО, ей необходимо еще поработать . Ведь до сих пор остаются проблемные вопросы.

Полное интервью с Пятрасом Ауштрявичюс: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: что известно