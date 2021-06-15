Нужно политическое решение конфликта с Россией, – Ауштрявичюс о вступлении Украины в НАТО

Членство Украины в Организации Североатлантического договора зависит от уровня обострения конфликта с Россией и напряжения с ней. Позиция НАТО в этом отношении солидарна.
Альянс видит проблему так – Россия проводит оккупационную, угрожающую политику. Об этом заявил в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
Стоит прочитать Мы слишком долго жили по сценарию Путина, – евродепутат призвал к решительным действиям
По его словам, самое главное, чтобы в НАТО появилась политическая воля решать этот вопрос. В Альянсе должны смотреть на Украину как на государство, которое станет членом организации.
Тогда решение появится не военным путем. Будет политическое решение на стороне Украины. Именно к такому решению ситуации и нужно подходить,
– отметил Ауштрявичюс.
"Здесь еще много "вытечет воды". Но к этому нужно готовиться: политикам, военным, обществу. Все должны работать на один пример, чтобы страна как можно быстрее стала членом НАТО", – добавил евродепутат.Отметим! Ауштрявичюс считает, что для того, чтобы Украина вступила в НАТО, ей необходимо еще поработать. Ведь до сих пор остаются проблемные вопросы.
Полное интервью с Пятрасом Ауштрявичюс: смотрите видео
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2020 году Украина получила статус участника Программы расширенных возможностей НАТО, в то же время обещанный План действий по членству ей так и не предоставили.
- В мае 2021 года государство получило пакет Целей партнерства Альянса. Украине предоставили его первой из всех государств-партнеров НАТО.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что членство Украины в организации станет возможным, когда государство поборет коррупцию.
- Верховная Рада планирует рассмотреть обращение к Конгрессу, в котором говорится о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.