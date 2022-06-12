Для взятия Николаева России нужно снять свои войска по всем направлениям, – генерал Марченко

Россияне избивают по Николаеву своей тяжелой артиллерией. наступать на город враг не будет – для этого у него нет сил и ресурсов.

Российские кафиры не прекращают обстрелы Николаевщины с временно оккупированных территорий Херсонской области. Единственная цель врага – нанести как можно больше разрушений гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Читайте также Боевые действия в Северодонецке продолжаются – кафиры пытаются установить контроль над городом

Нового наступления на Николаев не будет

Как сообщил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, опасаться нового наступления врага на Николаев пока не стоит. Именно он руководил обороной Николаевского направления, поэтому отлично понимает, что на такой шаг россияне сейчас не пойдут.

Чтобы взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска, просто создать какой-нибудь большой резерв и этим большим резервом попытаться прорваться. Но я вам скажу, если они даже это будут делать им, это будет тяжело, это не один день боев… Практически это утопия,

– сказал Марченко.

Также он добавил, что эту ситуацию прекрасно понимают и с той стороны. Им не удалось прорваться в Николаев в первые дни, когда на их стороне были количественные преимущества и элемент неожиданности.

"Сейчас когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда все заминировано, это идти в одну сторону", - заверил генерал-майор ВСУ.

Война России против Украины: последние новости

Героическая оборона Северодонецка продолжается. Российские кафиры бросают на штурм большие силы, артиллерийские обстрелы практически не прекращаются. Наши защитники и защитницы сдерживают неприятеля и не дают ему продвигаться. К сожалению, стало известно о гибели иностранного добровольца – бывшего британского воина Джордана Гетли.

Нашим "героям" удалось накрыть командный пункт российских кафиров с чеченцами. Точный удар по командованию врага удалось нанести вблизи Рубежного.

На "день России" хакерам удалось сломать российские телеканалы и показать правду о войне против Украины и безумные потери, которые уже понесли россияне. Мишенями хакеров стали крупнейшие медиа России – "Первый канал", "Россия" и НТВ.

Смотрите видео по теме – ВСУ идут в контрнаступление: оккупант начал плакать, что "попал в ад"