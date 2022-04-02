Для захваченного Херсона собрали гуманитарный груз: он уже в Николаеве ждет отправления

Херсонская область оккупирована почти с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. А ситуация с гуманитарным вопросом с каждым днем становится все более критической.

Однако мэр Херсона Игорь Колыхаев сказал, что впервые за долгое время есть хорошие новости. Он сообщил, что для захваченной Херсонской области собрали необходимый гуманитарный груз, который уже дошел до Николаева и ждет доставку в Херсон.

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Спасибо всем, кто не забывает о нас и всеми силами пытается помочь. В такие сложные времена отчетливо видны поступки каждого. Наша сила – в дружеской поддержке тех, у кого Херсон бьется в сердце,

– написал Колыхаев.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов Херсонской области.

В частности, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", освободили от оккупантов населенные пункты в Херсонской области:

Нововоронцовку;

Малую Шестерню;

Новогригоровка;

Тополиное;

Князевку;

Красновку;

Свободное;

Каменку;

Пригорье;

Кочубеевку;

Орлово.

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