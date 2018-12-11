Для многих нынешних политиков следующие выборы будут последними, – эксперт

Певцов, шоуменов и спортсменов украинцам умышленно подбрасывают "старые" политики. Однако для многих нынешних политиков, которые при власти по двадцать лет, президентские и парламентские выборы будут последними.

В этом убежден директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Старые политические элиты – Порошенко, Тимошенко, олигархи – подменяют понятия. Хотите новых – пожалуйста: певец, комик, пловец. Но люди хотят не только новых, но и опытных. Им отвечают: тогда Порошенко, Тимошенко, Бойко. Это стратегия, чтобы сохранить старый правящий класс у власти,

– подчеркивает Давидюк.

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По словам политолога, сомнительно, что, к примеру, за Зеленским стоит новая команда. На парламентских выборах в списках его партии может оказаться половина списка "Народного фронта", представители Укропа и ставленники из "Укрнафты".

"Так какой Зеленский политик? Новый или старый? Олигархи в новые политические обертки запихивают старые ценности этой системы", – считает Давидюк.

Что касается Вакарчука, то, по мнению эксперта, его ценностная база была подтверждена словами. Вакарчук должен объединяться с молодыми командами – еврооптимистов, партий, активистов. Иначе Вакарчук не станет новым политиком.

"Если Вакарчук покажет реальную визуализацию команды, к которой будет доверие, то будет большой электоральный бонус 20-30%. И здесь у Вакарчука шансы лучше, чем у Зеленского. Без объединения с политиками и активистами нового поколения Вакарчук получит 5-6%. И за ним будут стоять тоже олигархи", – убежден Николай Давидюк.

Николай Давыдюк подчеркивает: отходит поколение, воспитанное Кучмой-Порошенко, Тимошенко (по двадцать лет у власти), Рабинович, Бойко. Для многих из них это будут последние президентские выборы.

Страной управляют люди, воспитанные в советской ментальности. Они государство понимают как источник своих доходов, а не как машины для заработка денег для государства. Надо сформировать кадровый резерв новых поколений. Частично он уже есть: молодые депутаты в парламенте и на местах, волонтеры и общественные активисты, журналисты. Но их хочет съесть старое поколение, чтобы законсервировать эту систему. Пробьется ли это поколение, будет решаться на президентских и парламентских выборах. Иначе еще 10 лет мы не получим новое качество власти,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы проходили в ноябре, то 21,2% среди тех, кто определился со своим выбором, отдалы бы свой голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленского, 11,6% – за Порошенко, 11% за Бойко, 8,7% – за Ляшко, 8,2% – за Гриценко, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.