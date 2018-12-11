Для багатьох нинішніх політиків наступні вибори будуть останніми, – експерт

Співаків, шоуменів і спортсменів українцям навмисне підкидають "старі" політики. Однак для багатьох нинішніх політиків, які при владі по двадцять років, президентські і парламентські вибори будуть останніми.

В цьому переконаний директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Старі політичні еліти – Порошенко, Тимошенко, олігархи – підміняють поняття. Хочете нових – будь ласка: співак, комік, плавець. Але люди хочуть не тільки нових, а й досвідчених. Їм відповідають: тоді Порошенко, Тимошенко, Бойко. Це стратегія, щоб зберегти старий правлячий клас при владі,

– підкреслює Давидюк.

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За словами політолога, сумнівно, що, приміром, за Зеленським стоїть нова команда. На парламентських виборах у списках його партії може опинитися половина списку "Народного фронту", представники УКРОПу і ставленики з "Укрнафти".

"То який Зеленський політик? Новий чи старий? Олігархи в нові політичні обгортки запихають старі цінності цієї системи", – вважає Давидюк.

Що стосується Вакарчука, то, на думку експерта, його ціннісна база була підтверджена словами. Вакарчук повинен об’єднуватися з молодими командами – єврооптимістів, партій, активістів. Інакше Вакарчук не стане новим політиком.

"Якщо Вакарчук покаже реальну візуалізацію команди, до якої буде довіра, то буде великий електоральний бонус 20-30%. І тут у Вакарчука шанси кращі, ніж у Зеленського. Без об’єднання з політиками і активістами нового покоління Вакарчук отримає 5-6%. І за ним стоятимуть теж олігархи", – переконаний Микола Давидюк.

Микола Давидюк підкреслює: відходить покоління, виховане Кучмою – Порошенко, Тимошенко (по двадцять років при владі), Рабінович, Бойко. Для багатьох з них це будуть останні президентські вибори.

Країною управляють люди, виховані в радянській ментальності. Вони державу розуміють як джерело своїх прибутків, а не як машини для заробітку грошей для держави. Треба сформувати кадровий резерв нових поколінь. Частково він уже є: молоді депутати в парламенті і на місцях, волонтери і громадські активісти, журналісти. Але їх хоче з’їсти старе покоління, щоб законсервувати цю систему. Чи це покоління проб’ється, вирішуватиметься на президентських і парламентських виборах. Інакше ще 10 років ми не отримаємо нову якість влади,

– наголосив Микола Давидюк.

Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, відділи б свій голос за Тимошенко, 14,6% – за Зеленського, 11,6% – за Порошенка, 11% за Бойка, 8,7% – за Ляшка, 8,2% – за Гриценка, 3,8% – за Вакарчука, 2,2% – за Садового.