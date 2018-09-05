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Для Трампа в Сирии наступил решающий момент, – The Wall Street Journal

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Для Трампа в Сирии наступил решающий момент
Для Трампа в Сирии наступил решающий момент / KELOLAND.com

Силы сирийского диктатора Башара Асада и его союзников, в частности России, готовятся к наступлению на последний оплот оппозиции – провинцию Идлиб. Эта потенциальная атака показывает, что у главы Белого дома Дональда Трампа отсутствует стратегия в отношении Сирии.

Об этом говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

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4 августа президент США предостерег Россию и Иран от "безрассудной эскалации и без того трагического конфликта" в Сирии. Между тем Кремль в тот же день начал наносить воздушные удары в районе Идлиба, и пресс-секретарь Путина пообещал "довести дело до конца".

Трамп попробовал политические плоды своих двух авиаударов, нанесенных в ответ на применение химического оружия Асадом, но эти "уколы" не изменили реальное положение дел в конфликте: Асад, Россия и Иран близки к тому, чтобы получить контроль над Сирией в эпоху после гражданской войны и "Исламского государства",
– замечают авторы статьи.

Издание отмечает, что 7 сентября Турция, Россия и Иран должны встретиться, чтобы принять решение о своих дальнейших шагах в Сирии.

Журналисты предостерегают, что Асад и его союзники не остановятся на Идлибе, а их следующей целью станут курды и "Сирийские демократические силы" – главные союзники Америки, которые сотрудничают с силами спецопераций США в Сирии на восток от Евфрата.

"Курды и "Сирийские демократические силы" начнут договариваться о перемирии, и тогда американские войска окажутся в изоляции и отступление станет неизбежным. Хозяином положения при этом станет Иран", – предупреждает газета.

Поэтому США необходимо убедить курдов и "Сирийские демократические силы" в том, что они защитят их, а также выработать долгосрочную стратегию, чтобы Иран понес немалые убытки после этой интервенции.

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Напомним, что в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.

Теги: Новости политики Новости России Башар Асад Дональд Трамп Иран Новости США Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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