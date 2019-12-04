Для Украины лучше, чтобы нормандская встреча закончились ничем, – эксперт

От встречи в нормандском формате не стоит ожидать особых результатов. Но хорошо, что президент Зеленский накануне обозначил свои позиции.

"Это игра на опережение", – рассказал 24 каналу политолог Сергей Постоловский.

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По его убеждению, позиции Украины и России остались неизменно противоположными. Зеленский настаивает на выполнении сначала безопасностной части минских соглашений, а затем политической. Россия хочет проведения выборов в ОРДЛО и прямых переговоров Киева с пророссийскими оккупационными администрациями.

Для Украины нулевой вариант – самый лучший. Если Зеленский хочет войти в историю, как государственник, то лучше, чтобы эта встреча закончилась ничем. Для Зеленского важно не столько выиграть, как не потерять то, что есть в вопросе энергетики, войны, сохранения антироссийских санкций,

– подчеркивает Сергей Постоловский.

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По мнению эксперта, вопрос – удастся ли Зеленскому защитить и придерживаться своих позиций на переговорах. По его словам, если пойти на условия, на которых настаивает Россия, пострадают национальные интересы Украины. Все шаги Украины, начиная от формулы Штайнмайера, ведут к дестабилизации и углубленной аннексии Россией наших территорий.

Что известно о встрече в нормандском формате:

Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.

Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

При этом Постоловский подчеркивает: больше надежд на Меркель, чем Макрона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет на стороне Украины. Как говорит политолог, Меркель может проявить свою принципиальную позицию и сказать Путину: не только Украина должна выполнять соглашения, но и Россия.

После переговоров возможен статус кво, или прорыв. До конца года может быть принят новый закон об особом статусе ОРДЛО. Это станет первым шагом, после которого будет ряд переговоров. И постепенно о чем-то будут договариваться, – считает Постоловский.

Что известно об интервью Зеленского? Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным изданиям, среди которых были Der Spiegel (Германия), Le Monde (Франция), Time (США) и Gazeta Wyborcza (Польша).

О нормандской встрече:

обмен пленными с прогнозируемыми сроками.

перемирие на Донбассе.

Украина никогда не согласится на выборы в ОРДЛО без вывода всех незаконных воинских подразделений, любого рода, в любой униформе и с любым оружием. "Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Собственно мы очевидно этого хотим. Но тогда мы увидим, действительно ли хочет этого Россия", – заявил Зеленский.

Силового решения конфликта на Донбассе не будет.

О новом формате переговоров относительно Крыма: "В этом деле могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – сказал Зеленский.

О Трампе: "Я сказал ему во время нашей встречи, что не хочу, чтобы у него было такое представление о нашей стране. Мне показалось, он меня услышал. По меньшей мере, он сказал: "Да, я вижу, это молодая, новая команда". Я не разговаривал с Трампом в духе "вы мне, а я вам".