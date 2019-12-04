Для Украины лучше, чтобы нормандская встреча закончились ничем, – эксперт
От встречи в нормандском формате не стоит ожидать особых результатов. Но хорошо, что президент Зеленский накануне обозначил свои позиции.
"Это игра на опережение", – рассказал 24 каналу политолог Сергей Постоловский.
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По его убеждению, позиции Украины и России остались неизменно противоположными. Зеленский настаивает на выполнении сначала безопасностной части минских соглашений, а затем политической. Россия хочет проведения выборов в ОРДЛО и прямых переговоров Киева с пророссийскими оккупационными администрациями.
Для Украины нулевой вариант – самый лучший. Если Зеленский хочет войти в историю, как государственник, то лучше, чтобы эта встреча закончилась ничем. Для Зеленского важно не столько выиграть, как не потерять то, что есть в вопросе энергетики, войны, сохранения антироссийских санкций,
– подчеркивает Сергей Постоловский.
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По мнению эксперта, вопрос – удастся ли Зеленскому защитить и придерживаться своих позиций на переговорах. По его словам, если пойти на условия, на которых настаивает Россия, пострадают национальные интересы Украины. Все шаги Украины, начиная от формулы Штайнмайера, ведут к дестабилизации и углубленной аннексии Россией наших территорий.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Состоится она 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин.
- Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
При этом Постоловский подчеркивает: больше надежд на Меркель, чем Макрона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет на стороне Украины. Как говорит политолог, Меркель может проявить свою принципиальную позицию и сказать Путину: не только Украина должна выполнять соглашения, но и Россия.
После переговоров возможен статус кво, или прорыв. До конца года может быть принят новый закон об особом статусе ОРДЛО. Это станет первым шагом, после которого будет ряд переговоров. И постепенно о чем-то будут договариваться, – считает Постоловский.
Что известно об интервью Зеленского? Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью западным изданиям, среди которых были Der Spiegel (Германия), Le Monde (Франция), Time (США) и Gazeta Wyborcza (Польша).
О нормандской встрече:
- обмен пленными с прогнозируемыми сроками.
- перемирие на Донбассе.
- Украина никогда не согласится на выборы в ОРДЛО без вывода всех незаконных воинских подразделений, любого рода, в любой униформе и с любым оружием. "Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Собственно мы очевидно этого хотим. Но тогда мы увидим, действительно ли хочет этого Россия", – заявил Зеленский.
- Силового решения конфликта на Донбассе не будет.
О новом формате переговоров относительно Крыма: "В этом деле могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – сказал Зеленский.
О Трампе: "Я сказал ему во время нашей встречи, что не хочу, чтобы у него было такое представление о нашей стране. Мне показалось, он меня услышал. По меньшей мере, он сказал: "Да, я вижу, это молодая, новая команда". Я не разговаривал с Трампом в духе "вы мне, а я вам".