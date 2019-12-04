Для України краще, щоб нормандська зустріч закінчилися нічим, – експерт

Від зустрічі в нормандському форматі не варто очікувати особливих результатів. Але добре, що президент Зеленський напередодні окреслив свої позиції.

"Це гра на випередження", - розповів 24 каналу політолог Сергій Постоловський.

Цікаво: Нормандський формат – що далі: про заяви Зеленського і наслідки переговорів

На його переконання, позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.

Для України нульовий варіант – найкращий. Якщо Зеленський хоче увійти в історію, як державник, то краще, щоб ця зустріч закінчилася нічим. Для Зеленського важливо не так виграти, як не втратити те, що є в питанні енергетики, війни, збереження антиросійських санкцій,

– підкреслює Сергій Постоловський.

Читайте також: Нові санкції України по Криму: у чому ефект і хто потрапив у списки

На думку експерта, питання – чи вдасться Зеленському захистити і дотримуватися своїх позицій на перемовинах. За його словами, якщо піти на умови, на яких наполягає Росія, постраждають національні інтереси України. Усі кроки України, починаючи від формули Штайнмаєра, ведуть до дестабілізації і поглибленої анексії Росією наших територій.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.

У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.

Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році

Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

При цьому Постоловський підкреслює: більше сподівань на Меркель, ніж Макрона. Канцлериня ФРН Ангела Меркель буде на боці України. Як говорить політолог, Меркель може проявити свою принципову позицію і сказати Путіну: не тільки Україна повинна виконувати угоди, але й Росія.

Після переговорів можливий статус кво, або й прорив. До кінця року може бути прийнятий новий закон про особливий статус ОРДЛО. Це стане першим кроком, після якого буде низка переговорів. І поступово про щось домовлятимуться, - вважає Постоловський.

Що відомо про інтерв'ю Зеленського? Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю західним виданням, серед яких були Der Spiegel (Німеччина), Le Monde (Франція), Time (США) і Gazeta Wyborcza (Польща:

Про нормандську зустріч:

обмін полоненими з прогнозованими термінами.

перемир’я на Донбасі.

Україна ніколи не погодиться на вибори в ОРДЛО без виведення всіх незаконних військових підрозділів, будь-якого роду, в будь-якій уніформі та з будь-якою зброєю. "Коли ці три пункти буде вирішено, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Власне ми вочевидь цього хочемо. Але тоді ми побачимо, чи дійсно хоче цього Росія", – заявив Зеленський.

Силового вирішення конфлікту на Донбасі не буде.

Про новий формат переговорів щодо Криму: "У цій справі могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", – сказав Зеленський.

Про Трампа: "Я сказав йому під час нашої зустрічі, що не хочу, щоб у нього було таке уявлення про нашу країну. Мені здалося, він мене почув. Щонайменше, він сказав: "Так, я бачу, це молода, нова команда". Я не розмовляв з Трампом у дусі "ви мені, а я вам".