11:12
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Для України краще, щоб нормандська зустріч закінчилися нічим, – експерт

      639 Читать новость на русском
      Президент Зеленський зробив низку важливих заяв / Фото з соціальних мереж

      Від зустрічі в нормандському форматі не варто очікувати особливих результатів. Але добре, що президент Зеленський напередодні окреслив свої позиції.

      "Це гра на випередження", - розповів 24 каналу політолог Сергій Постоловський.

      Цікаво: Нормандський формат – що далі: про заяви Зеленського і наслідки переговорів

      На його переконання, позиції України і Росії залишилися незмінно протилежними. Зеленський наполягає на виконанні спочатку безпекової частини мінських угод, а потім політичної. Росія хоче проведення виборів в ОРДЛО і прямих переговорів Києва з проросійськими окупаційними адміністраціями.

      Для України нульовий варіант – найкращий. Якщо Зеленський хоче увійти в історію, як державник, то краще, щоб ця зустріч закінчилася нічим. Для Зеленського важливо не так виграти, як не втратити те, що є в питанні енергетики, війни, збереження антиросійських санкцій,
      – підкреслює Сергій Постоловський.

      Читайте також: Нові санкції України по Криму: у чому ефект і хто потрапив у списки

      На думку експерта, питання – чи вдасться Зеленському захистити і дотримуватися своїх позицій на перемовинах. За його словами, якщо піти на умови, на яких наполягає Росія, постраждають національні інтереси України. Усі кроки України, починаючи від формули Штайнмаєра, ведуть до дестабілізації і поглибленої анексії Росією наших територій.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Відбудеться вона 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.

      При цьому Постоловський підкреслює: більше сподівань на Меркель, ніж Макрона. Канцлериня ФРН Ангела Меркель буде на боці України. Як говорить політолог, Меркель може проявити свою принципову позицію і сказати Путіну: не тільки Україна повинна виконувати угоди, але й Росія.

      Після переговорів можливий статус кво, або й прорив. До кінця року може бути прийнятий новий закон про особливий статус ОРДЛО. Це стане першим кроком, після якого буде низка переговорів. І поступово про щось домовлятимуться, - вважає Постоловський.

      Що відомо про інтерв'ю Зеленського? Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю західним виданням, серед яких були Der Spiegel (Німеччина), Le Monde (Франція), Time (США) і Gazeta Wyborcza (Польща:

      Про нормандську зустріч:

      • обмін полоненими з прогнозованими термінами.
      • перемир’я на Донбасі.
      • Україна ніколи не погодиться на вибори в ОРДЛО без виведення всіх незаконних військових підрозділів, будь-якого роду, в будь-якій уніформі та з будь-якою зброєю. "Коли ці три пункти буде вирішено, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Власне ми вочевидь цього хочемо. Але тоді ми побачимо, чи дійсно хоче цього Росія", – заявив Зеленський.
      • Силового вирішення конфлікту на Донбасі не буде.

      Про новий формат переговорів щодо Криму: "У цій справі могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США", – сказав Зеленський.

      Про Трампа: "Я сказав йому під час нашої зустрічі, що не хочу, щоб у нього було таке уявлення про нашу країну. Мені здалося, він мене почув. Щонайменше, він сказав: "Так, я бачу, це молода, нова команда". Я не розмовляв з Трампом у дусі "ви мені, а я вам".

      Сьогодні розпочалася подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
      сьогодні
      6032
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Еммануель Макрон Нормандська зустріч 2019 Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 389
      сьогодні , 07:16 Додаткові перерви на роботі: хто може на них розраховувати
      Ірина Поліщук 678
      3 грудня , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      1271
      сьогодні , 06:50 Гучна відставка міністра енергетики США: яку роль зіграли Трамп та Зеленський
      Ярослав Голобородько 1151
      сьогодні , 06:40 В Україні зросте прожитковий мінімум: інфографіка
      2286
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук