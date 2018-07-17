Для Украины ничего положительного, – политолог о переговорах Трампа и Путина

После переговоров Трампа и Путина Украина может ожидать больше негативных, чем позитивных последствий. На Донбассе продолжится тлеющий конфликт, который дальше будет дестабилизировать Украину. Глобального наступления России не будет, но и снятия санкций также.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Василий Мокан.

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"Положительных достижений для Украины вообще нет. А вот потери возможны. Например, Путин дал гарантии относительно Ирана, Сирии и КНДР, а Трамп мог пообещать, что США будет меньше интересоваться и лоббировать украинский вопрос в нормандском и минском форматах. Кремль пойдет на определенные уступки, в частности, об освобождении политзаключенных. Но от нас будут требовать шаг навстречу – согласование на фактически российский вариант дорожной карты по ОРДЛО – сначала политическая часть, выборы, а потом доступ миротворцев к границе", – считает Мокан.



Кроме того, по его словам, Трамп мог пообещать не лоббировать активно вступление Украины в НАТО. Ведь Путин заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО будет расценивать как прямую угрозу и реакция будет жесткой.



В то же время, по мнению политолога, до президентских выборов в Украине Россия не пойдет на глобальное наступление. Путину выгодно ждать результатов кампании, поскольку он понимает, что Порошенко будет сложно переизбраться.

С технологической точки зрения затишье на востоке Украины, шаги к урегулированию и реализации минских соглашений дадут Порошенко бонусы. Путин не станет делать таких подарков. Поэтому на Донбассе будет продолжаться тлеющий конфликт. Но серьезного обострения, в частности, наступления на Мариуполь и в Азовском море не будет. Будут провокации, а наступление рисковано для Кремля с точки зрения санкций, экономики и человеческих потерь,

– отмечает Василий Мокан.

По мнению эксперта, Путин рассчитывает, что смена власти в Украине может дать более удобного собеседника для него. Юлия Тимошенко скорее уступит принципиальностью наших национальных интересов в рамках "Минска-2" или какой-то новой сделки.



"Но США санкции не снимут, договорняка Трампа и Путина за нашей спиной и сдачи украинских интересов не будет. Конгресс и Сенат этого не допустят, потому что это идет вразрез с официальной позицией Госдепа", – подчеркнул политолог.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля отметил, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин". Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".