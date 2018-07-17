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Для України нічого позитивного, – політолог про переговори Трампа і Путіна

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Про що домовилися між собою Трамп і Путін?
Про що домовилися між собою Трамп і Путін? / Радіо Свобода

Після переговорів Трампа і Путіна Україна може чекати більше негативних, ніж позитивних наслідків. На Донбасі продовжиться тліючий конфлікт, який далі буде дестабілізувати Україну. Глобального наступу Росії не буде, але й зняття санкцій також.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Василь Мокан.

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"Позитивних здобутків для України взагалі немає. А от втрати можливі. Приміром, Путін дав гарантії по Ірану, Сирії і КНДР, а Трамп міг пообіцяти, що США менше цікавитимуться і лобіюватимуть українське питання в нормандському і мінському форматах. Кремль піде на певні поступки, зокрема, щодо звільнення політв’язнів. Але від нас вимагатимуть крок назустріч – погодження на фактично російський варіант дорожньої карти по ОРДЛО – спочатку політична частина, вибори, а потім доступ миротворців до кордону", – вважає Мокан.

Крім того, за його словами, Трамп міг пообіцяти не лобіювати активно вступ України до НАТО. Адже Путін заявив, що вступ України і Грузії до НАТО розцінюватиме як пряму загрозу і реакція буде жорсткою.

Водночас, на переконання політолога, до президентських виборів в Україні Росія не піде на глобальний наступ. Путіну вигідно чекати результатів кампанії, оскільки він розуміє, що Порошенку буде складно переобратися.

З технологічної точки зору затишшя на сході України, кроки до врегулювання і реалізація мінських угод дадуть Порошенку бонуси. Путін не стане робити таких подарунків. Тому на Донбасі продовжуватиметься тліючий конфлікт. Але серйозного загострення, зокрема, наступу на Маріуполь і в Азовському морі не буде. Будуть провокації, а наступ ризикований для Кремля з точки зору санкцій, економіки і людських втрат,
– наголошує Василь Мокан.

На думку експерта, Путін розраховує, що зміна влади в Україні може дати більш зручного співрозмовника для нього. Юлія Тимошенко швидше поступиться принциповістю наших національних інтересів у рамках "Мінська-2" або якоїсь нової угоди.

"Але США санкції не знімуть, договорняка Трампа і Путіна за нашою спиною і здачі українських інтересів не буде. Конгрес і Сенат цього не допустять, тому що це йде врозріз з офіційною позицією Держдепу", – наголосив політолог.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля зазначив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин. Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у випадку врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія НАТО
Джерело: 24 канал
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