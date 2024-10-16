"Ломают через колено": военные рассказали о расследовании инцидента с "советником" Павлюка

Военные подразделения "Асгард" обвинили якобы советника Александра Павлюка в унижении и угрозах. На фоне этих заявлений в Сухопутных силах начали служебное расследование.

Однако военнослужащие "Асгарда" на своих страницах в соцсетях заявили, что сейчас продолжаются действия, которые являются прямой реализацией угроз Александра Дмитриева "Тихохода" о "ломании через колено".

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Обращение бойцов "Асгарда" относительно "Тихохода"

Так, бойцы призвали распространять информацию о "неправомерных действиях Дмитриева Александра "Тихохода", который работает на уничтожение подразделения как такового".

По словам военных "Асгарда", несмотря на начатое расследование не было никаких вызовов и объяснений. Однако командиры роты активно получают устные приказы по перемещению личного состава подразделения в одиночку в разные отделения роты с последующим нецелесообразным их использованием.

Такие действия являются прямой реализацией угрозы Дмитриева о "ломании через колено" одного из самых эффективных подразделений "Асгард" из-за нежелания военных принудительно находиться в сомнительном проекте "ОЧИ". Потому что мы – не проект, и не частная собственность "решалы" Дмитриева, а боеспособное воинское подразделение,

– жалуются военные.

Бойцы также призвали не допустить уничтожения их эффективного подразделения.

Обращение бойцов подразделения "Асгард": смотрите видео