Однак військовослужбовці "Асгарду" на своїх сторінках у соцмережах заявили, що зараз тривають дії, які є прямою реалізацією погроз Олександра Дмітрієва "Тихохода" про "ламання через коліно".

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Звернення бійців "Асгарду" щодо "Тихохода"

Так, бійці закликали поширювати інформацію про "неправомірні дії Дмітрієва Олександра "Тихохода", який працює на знищення підрозділу як такого".

За словами військових "Асгарду", попри розпочате розслідування не було жодних викликів та пояснень. Однак командири роти активно отримують усні накази щодо переміщення особового складу підрозділу поодинці до різних відділень роти з подальшим недоцільним їхнім використанням.

Такі дії є прямою реалізацією погрози Дмітрієва про "ламання через коліно" одного з найефективніших підрозділів "Асгард" через небажання військових примусово знаходитись в сумнівному проєкті "ОЧІ". Бо ми – не проєкт, і не приватна власність "рішали" Дмітрієва, а боєздатний військовий підрозділ,

– скаржаться військові.

Бійці також закликали не допустити знищення їхнього ефективного підрозділу.

Звернення бійців підрозділу "Асгард": дивіться відео