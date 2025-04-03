Путин направил в США Дмитриева, вероятно, чтобы успокоить администрацию Трампа, – WP

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф встретился с главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В США он мог иметь задачу задобрить и успокоить администрацию Трампа.

Российский чиновник Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), стал самым высокопоставленным представителем Москвы, посетившим США после начала вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что Дмитриев делал в США

Вполне вероятно, что Дмитриев приехал в Вашингтон, чтобы успокоить администрацию Трампа и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок, считают в агентстве.

Российские аналитики считают, что этот визит связан с видением Путина относительно международного порядка, где великие державы определяют сферы влияния.

Два таких человека могут договориться, потому что речь идет в основном о деньгах и власти, и в этом смысле у них одинаковые намерения,

– сказал бывший кремлевский чиновник.

Бывший руководитель аппарата Виктора Ющенко Олег Рыбачук отметил, что Кремль традиционно использует бизнес-каналы для налаживания контактов с Западом.

Кремль послал именно Дмитриева для участия в переговорах, чтобы надавить на деловые качества Трампа, утверждает источник, связанный с высокопоставленными московскими дипломатами.

Все понимают, что Трамп – бизнесмен и мыслит экономическими и денежными категориями. Дмитриев – человек, который может говорить на языке Трампа,

– говорит собеседник.

В Минфине США РФПИ называли "фондом для Путина", который используется для расширения политического влияния России. Дмитриев, по данным министерства, "использовал свои связи с университетами и организациями в США, чтобы служить представителем российского президента в американских учреждениях".

Он же, фактически, возглавил переговорную группу россиян в Саудовской Аравии, предлагая американцам совместные экономические проекты.

"Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, судя по всему, купился на некоторые идеи Дмитриева, заявив в интервью Такеру Карлсону, что он надеется на сотрудничество между Россией и США в области интеграции энергетической политики в Арктике, совместного использования морских путей и, "возможно, совместных поставок сжиженного газа в Европу, совместного сотрудничества в области искусственного интеллекта", – отметили в Washington Post.