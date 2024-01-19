Военнослужащий рассказал, что война – это испытание для всей страны, и каждый переживает это по-своему. Впрочем, его возмущает факт усталости от войны у гражданских. По его словам, это настоящий "триггер" для военных.

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Празднование во время войны

По словам Дмитрия Алексеенко, празднования и развлечения во время войны – сложный вопрос, поскольку это индивидуальная ответственность каждого человека. С одной стороны, нужно снимать напряжение, с другой – помнить о тех, кто сейчас находится на передовой.

Возникает ощущение несправедливости, когда это все освещается в социальных сетях, пока ты сидишь в холодных ямах, прячась от вражеских снарядов и думаешь, будешь ли ты вообще жить,

– рассказал боец.

Как отметил защитник, если празднование проходит с уважением к ситуации в стране, то это нормально. Впрочем, по словам бойца, иногда очень раздражает то, что военных делают "второсортными" и могут позволить не обслуживать или вообще не впустить в заведение.

В то же время, он отметил, что социальная политика в государстве полностью провалена, поскольку с обществом никто "не работает". Боец отметил, что в Украине отсутствует единая идеология нации и вообще отсутствуют программы реабилитации общества к войне и военным.

По его мнению, должны существовать и действовать определенные нравственные и поведенческие формы единства общества, понимания обстоятельств и социальной поддержки. Важно помнить о том, что в тылу жизнь не останавливается, но и проявлять уважение и поддержку тем, кто на передовой.

Скандалы с заведениями, которые не впустили военных