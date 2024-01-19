Військовослужбовець також розповів, що війна – це випробування для всієї країни, і кожен переживає це по-своєму. Втім, його обурює факт "втоми від війни" у цивільних громадян. За його словами, це є справжнім "тригером" для військових.

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Святкування під час війни

За словами Дмитра Алєксєєнка, святкування та розваги під час війни це складне питання, оскільки є індивідуальною відповідальністю кожної людини. З одного боку, потрібно знімати напругу, з іншого – пам'ятати про тих, хто зараз на передовій.

Виникає відчуття несправедливості, коли це все висвітлюється в соціальних мережах, доки ти сидиш в холодних ямах, ховаючись від ворожих снарядів, та думаєш, чи ти взагалі будеш жити,

– розповів боєць.

Як зазначив захисник, якщо святкування відбувається з повагою до ситуації в країні, то це нормально. Втім, за словами бійця, іноді дуже дратує те, що військових роблять "другосортними" та можуть дозволити не обслуговувати або взагалі не впустити до закладу.

Водночас він зауважив, що соціальна політика в державі повністю провалена, оскільки із суспільством ніхто "не працює". Боєць наголосив, що наразі в Україні відсутня єдина ідеологія нації та взагалі відсутні програми реабілітації суспільства до війни та військових.

На його думку, мають існувати та діяти певні моральні та поведінкові форми єдності суспільства, розуміння обставин та соціальної підтримки. Важливо пам'ятати про те, що в тилу життя не зупиняється, але і проявляти повагу та підтримку тим, хто на передовій.

Скандали із закладами, які не впустили військових