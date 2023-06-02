Не хочу, чтобы у моих детей были позывные, – теробороновец о боях в Бахмуте и страхе врага

Дмитрий Беляк из группы "Шведы" 130 батальона ТрО рассказал об уличных боях в Бахмуте. Военный говорит, что город уничтожен полностью.

Сержант с позывным "Белый" утверждает, что войска россиян ровняют город с землей, чтобы ВСУ не могли закрепляться в домах. Для этого захватчики используют любое оружие: от крупных калибров до фосфорных снарядов.

Смотрите также Мы продвигаемся, кошмарим окупантов ежедневно и каждую ночь, – боец ВСУ о флангах Бахмута

О разрушении домов в городе

Проект "Украинский свидетель" рассказывает, что до полномасштабного вторжения мужчина работал в корпоративном бизнесе. Теперь "Белый" защищает Украину от оккупанта в Бахмуте.

Дмитрий рассказывает, что оперативная ситуация в городе меняется в считанные секунды.

Это касается как контактной линии, так и местности. Пауза в 38 секунд, я считал, и россияне снова начинают штурм. Эти штурмы достаточно классические: идет группа 6-10 человек, пытается занять коридор для передвижения от своих основных позиций. Россияне продвигаются как спрут: улица – перекресток – дом,

– говорит терроборонец.

Сержант рассказывает, что не раз видел и чувствовал, как рушатся жилые дома. Признается, что у него появилась новая фобия – когда на тебя складывается целый подъезд: тонны, десятки тонн кирпича, плит и мебели из разрушенных квартир.

Интервью с Дмитрием Беляком: смотрите видео

О составе русских войск

"Белый" также рассказал об уличных боях в Бахмуте. Говорит, иногда бывает так, что расстояние между украинскими бойцами и врагом достигает 30-50 метров.

"Ты не только видишь противника, но и слышишь его – например, как раненые россияне зовут на помощь", – высказался воин.

По его словам, противник в Бахмуте – винегрет. Дмитрий объясняет, что есть, к примеру, очень опытные операторы дронов, а иногда наступают вагнеровцы, одетые в простые куртки.

"Но когда по ним работает наша артиллерия, то разницы нет никакой, все дохнут все одинаково", – утверждает "Белый".

Он также поделился своим видением того, как украинцам избежать реванша со стороны проигравшей и униженной России.

Они (россияне – 24 Канал) должны получить травму на уровне ДНК: когда они слышат слово "украинец", их должно скручивать, как шахматного коня. Они должны делать все, чтобы их дети никогда больше не шли войной на Украину,

– подчеркнул воин.