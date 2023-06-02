Сержант з позивним "Білий" стверджує, що війська росіян рівняють місто із землею, аби ЗСУ не могли закріплюватись в будинках. Для цього загарбники використовують будь-яку зброю: від великих калібрів до фосфорних снарядів.

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Про руйнування будинків у місті

Проєкт "Український свідок" розповідає, що до повномасштабного вторгнення чоловік працював у корпоративному бізнесі. Тепер "Білий" захищає Україну від окупанта у Бахмуті.

Дмитро розповідає, що оперативна ситуація в місті змінюється за лічені секунди.

Це стосується як лінії контакту, так і місцевості. Пауза у 38 секунд, я рахував, і росіяни знов починають штурм. Ці штурми доволі класичні: йде група 6-10 осіб, намагається зайняти коридор для пересування від своїх основних позицій. Росіяни просуваються як спрут: вулиця – перехрестя – будинок,

– каже тероборонівець.

Сержант розповідає, що не раз бачив та відчував, як руйнуються житлові будинки. Зізнається, що у нього з'явилася нова фобія – коли на тебе складається цілий під'їзд: тонни, десятки тонн цегли, плит та меблів зі зруйнованих квартир.

Інтерв'ю з Дмитром Бєляком: дивіться відео

Про склад російських військ

"Білий" також розповів про вуличні бої у Бахмуті. Каже, що іноді буває так, що відстань між українськими бійцями та ворогом сягає 30-50 метрів.

"Ти не тільки бачиш противника, а й чуєш його — наприклад, як поранені росіяни кличуть на допомогу", – висловився воїн.

За його словами, противник у Бахмуті – вінегрет. Дмитро пояснює, що є, до прикладу, дуже досвідчені оператори дронів, а іноді наступають вагнерівці, вдягнені у прості куртки.

"Але коли по них працює наша артилерія, то різниці немає ніякої, всі дохнуть однаково", – стверджує "Білий".

Він також поділився своїм баченням того, як українцям уникнути реваншу з боку переможеної та приниженої Росії.

Вони (росіяни – 24 Канал) мають отримати травму на рівні ДНК: коли вони чують слово "українець", їх має скручувати, наче шахового коня. Вони мають робити все, аби їхні діти ніколи більше не йшли війною на Україну,

– підкреслив воїн.